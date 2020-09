महापौरांची ताबडतोब हकालपट्टी करा; किरीट सोमय्यांचे पालिकेसमोर ठिय्या आंदोलन

मुंबई - ब्रृहन्मुंबई महानगर पालिकेच्या महापौर किशोरी पेडणेकर यांच्या विरोधात भाजपचे नेते किरीट सोमय्या यांनी आंदोलन सुरू केले आहे. महापालिका मुख्यालयात प्रवेश न करू दिल्याने त्यांनी महापालिकेबाहेरील रस्त्यावरच ठिय्या आंदोलन सुरू केले आहे.

शिवसेनेसोबत पुन्हा हातमिळवणीची इच्छा नाही; विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांची प्रतिक्रिया

भाजपनेते किरीट सोमय्या यांनी एसआरए योजनेत फ्लॅट आणि ऑफिस लाटल्याचा आरोप पेडणेकर यांच्यावर केला आहे. त्यामुळे त्यांनी आपल्या पदाचा दूरुपयोग केला असल्याचे सोमय्या यांचे म्हणणे आहे. महापौरांनी पदाचा राजिनामा द्यावा अशी मागणी त्यांनी अनेक दिवसांपासून लावून धरली आहे. त्याकरीता आज त्यांनी पालिकेतसमोर आंदोलन सुरू केले आहे. त्यांना पालिकेच्या मुख्यालयात प्रवेश न मिळाल्याने त्यांनी रस्त्यावरच ठिय्या आंदोलन सुरू केले आहे. तसेच मुंबईच्या महापौरांची हाकलपट्टी करावी अशी मागणी केली आहे.

Today 1pm Demonstration at BMC, use of Forged Documents, Ghosts Persons by Mayor Kishori Pednekar Family to Grab SRA tenements

आज दुपारी 1 वाजता महानगरपालिका येथे धरणे, महापौर किशोरी पेडणेकर/परिवाराद्वारे बोगस कागदपत्रांचा वापर बेनामी व्यवहार द्वारा SRA सदनिका हडप @Dev_Fadnavis