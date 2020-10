संजय राऊत आणि कुणाल कामरा यांची भेट, सोशल मीडियावर फोटो शेअर

मुंबईः स्टँड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा शिवसेनेचे खासदार आणि 'सामना'चे कार्यकारी संपादक संजय राऊत यांची मुलाखत घेणार आहे. गेल्या अनेक दिवसांपासून संजय राऊत चर्चेत आहेत. अशातच कुणाल कामरानं ‘शट अप या कुणाल’ पॉडकास्टच्या दुसऱ्या सत्राची सुरूवात संजय राऊत यांच्या मुलाखतीनं करण्याची इच्छा व्यक्त केली होती. त्यानुसार आता कुणालची ही इच्छा पूर्ण झाली आहे. कुणाल आणि संजय या दोघांनीही आपल्या भेटी दरम्यानचा फोटो सोशल मीडियावर शेअर केला आहे.

संजय राऊत यांनी हा फोटो शेअर करत त्याला कॅप्शन दिलं की, आज कुणाल कामराला ('मेट कुणाल कामरा टुडे') भेटलो. तर इन्स्टाग्रामवर हा फोटो शेअर करताना कुणाल कामराने 'शट अप या कुणाल 2.0' असं कॅप्शन दिलं आहे.

कुणाल कामराचं निमंत्रण स्विकारल्यानंतर रविवारी दोघांची भेट झाली. या भेटी दरम्यान दोघांमध्ये जवळपास दीड तास चर्चा झाल्याची माहिती मिळाली आहे. येत्या शुक्रवारी या पॉडकास्ट मुलाखतीचं शुटिंग पार पडणार आहे.

काही दिवसांपूर्वी कुणाल कुमारानं एक ट्विट केलं होतं की, संजय राऊत सरांनी ‘शटअप या कुणाल’ या पॉडकास्टच्या दुसऱ्या पर्वाचे पहिले पाहुणे म्हणून सहभागी होण्याची तयारी दर्शवली, तरच मी ते पुन्हा सुरु करेन. अन्यथा काही शक्यता नाही. त्यानंतर संजय राऊत यांनीही कुणालचं निमंत्रण स्वीकारलं.

I will only restart our podcast Shut Up Ya Kunal if Sir @rautsanjay61 agrees to be the first guest of season 2...

Other than that there’s no chance