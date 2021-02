खासदार मोहन देलकर यांची आत्महत्याच; शवविच्छेदन अहवालातून स्पष्ट

मुंबई - दादरा नगर हवेलीचे खासदार मोहन देलकर यांचा मृत्यू आत्महत्येमुळेच झाल्याचे शवविच्छेदन अहवालातून स्पष्ट झाले आहे. सोमवारी देलकर मुंबईतील हॉटेलमध्ये मृतावस्थेत सापडले होते.

देलकर यांनी त्यांच्या लेटरहेडवर 15 पानांची सुसाईट लिहिली आहे. तपासणीतही ते देलकर यांचेच हस्ताक्षर असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. देलकर यांच्या जवळच्या व्यक्तीने त्यांचे हस्ताक्षर ओळखले होते. पण हस्ताक्षर तज्ज्ञांच्या मदतीनेही पडताळणी करण्यात आली. त्यात सुसाईड नोटमधील हस्ताक्षर त्यांचेच असल्याचे निष्पन्न झाल्याचे अधिका-याने सांगितले. याशिवाय जे.जे. रुग्णालयातील डॉक्टरांच्या पथकाने देलकर यांच्या मृतदेहाचे शवविच्छेदन केले. त्यातही ती आत्महत्या असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. अद्याप मुख्य अहवाल येणे बाकी आहे. मृतदेह देलकर यांच्या कुटुंबियांकडे सुपूर्त करण्यात आला असून कोणातचाही जबाब नोंदवण्यात आलेला नाही. पण लवकरच त्यांचा जबाब नोंदवण्यात येणार असल्याचे अधिका-याने सांगितले.

मुंबईत उच्च न्यायलयात एका खटल्या संदर्भात देलकर मुंबईत आले होते. सकाळी अकराच्या सुमारास देवकर यांच्या चालक अशोक पटेलने त्यांना दूरध्वनी केला होता. पण त्यांनी तो उचलला नाही. वारंवार दूरध्वनी करूनही देलकर प्रतिसाद देत नसल्यामुळे चालकाने देलकर यांच्या घरी दूरध्वनी करून कुटुंबीयांना त्यांच्या बाबत विचारले व घडलेला प्रकार सांगितला.त्यावेळी कुटुंबियांनी काही करून देलकर यांच्या रूम मध्ये जाण्यास सांगितले. अखेर हॉटेल कर्मचार्‍यांच्या मदतीने दरवाजा उघडण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. दरवाजा आतून बंद होता. त्यानंतर चालक त्याच्या खोल बाजूच्या खोलीमध्ये गेला. तेथील बाल्कनीतून त्याने देलकर यांच्या रूम मध्ये प्रवेश केला. त्यावेळी शाल च्या मदतीने ते लटकलेल्या अवस्थेत आढळले. मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगड परिसरातील बातम्यांचा आढावा घेण्यासाठी येथे क्लिक करा अनेक स्थानिक कार्यक्रमात त्यांना बोलवले जात नव्हतेमोहन देलकर यांना वेळोवेळी अपमानीत केला जात होता. याबाबत त्यांनी संसदेत आवाज उठवला होता. यावेळी काही स्थानिक अधिकाऱ्यांवर आरोप केला होता.या संदर्भात त्यांनी नितीश कुमार यांची भेटही घेतली होती. यावर एक समिती स्थापन केली होती. जेडीयूचं मंडळ हेे मुुंंबईत उद्यया येणार होतं. ते सर्व सिल्वासाला भेट देणार होते. त्या ठिकाणी आपल्या भागातील कामांची माहिती देणार होते. मात्र त्या पूर्वीच मोहन यांनी आत्महत्या केली. मृत्यूपूर्वी देलकर यांनी 15 पानांची सुसाईड नोट लिहिली आहे. गुजराती भाषेत ही सुसाईड नोट लिहिली आहे. त्यात काही व्यक्तींची नावं घेतल्याचे बोलले जात आहे. पण पोलिस याबाबत मौन बाळगून आहेत. याप्रकरणी पोलिसांनी अपघाती मृत्यूची नोंद केल असून सीसीटव्हीच्या मदतीने तपासणी करत आहेत ---------------------------------------- ( Edited by Tushar Sonawane )

