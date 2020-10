सामान्यांसाठी लवकरच लोकल सुरु होणार, ठाकरे सरकार देणार दिवाळी गिफ्ट?

मुंबईः कोरोनानं सर्वत्र थैमान घातलं आहे. कोरोनाचा प्रसार रोखण्यासाठी लॉकडाऊन जाहीर करण्यात आला. लॉकडाऊनच्या काळात मुंबईची लाईफलाईन लोकल सेवाही बंद ठेवण्यात आली. कोरोनाचं संकट पाहता गेल्या सात महिन्यांपासून सर्वांसाठी लोकल बंद आहे. महिल, वकील आणि खासगी सुरक्षा रक्षकांना परवानगी देण्यात आली. त्यात सर्व सामान्यांसाठी लोकल सुरु करण्याची मागणी गेल्या अनेक दिवसांपासून केली जात आहे. अशातच आता लवकरच सर्वसामान्य नागरिकांना लोकलनं प्रवासाची परवानगी मिळण्याची शक्यता आहे.

सर्वसामान्यांसाठी लवकरच सुरु करण्याचा विचार असल्याचं मदत आणि पुनर्वसनमंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी सांगितलं आहे. ट्विटरवर प्रवाशांनं केलेल्या प्रश्नाला त्यांनी अशा पद्धतीचं उत्तर दिलं आहे.

लोकल बंद असल्यामुळे कामासाठी मुंबईला जाणाऱ्या चाकरमान्यांना बस किंवा रस्ते मार्गानं जावे लागते. परिणामी ट्रॅफिकमध्ये त्यांचा अर्धा वेळ जातो, यामुळे एका संतप्त प्रवाशानं ट्वीट केलं आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहिले होते.

Earlier Women allowed to travel in Mumbai Locals. Now Lawyers allowed too. Why disallow businessmen employees common man Its BIG INJUSTICE to block @mumbairailusers in Diwali season.@PiyushGoyal @AUThackeray @VijayWadettiwar @DrSEShinde pic.twitter.com/TeaiOEe3Qd