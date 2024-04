मुंबई

Loksabha News : उमेदवारांच्या जेवणावळीवर निवडणूक आयोगाची वक्रदृष्टी! कार्यकर्त्यांचे चोचले पुरवताना आता हात आखडता घ्यावा लागणार

उमेदवारांना आता जेवणावळीवर खर्च करताना हात आखडता घ्यावा लागणार आहे. परिणामी कार्यकर्त्यांची खप्पा मर्जी होण्याची भिती उमेदवारांनी सतावत आहे |Candidates will now have to restrain themselves while spending on meals. As a result, the candidates are worried about favoring the activists