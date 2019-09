गिरणी कामगारांची दिवाळी होणार गोड

मुंबई : घरांच्या प्रतीक्षेत असलेल्या गिरणी कामगारांची दिवाळी गोड होणार आहे. कारण मुंबईत गिरणी कामगारांसाठी नोव्हेंबर किंवा डिसेंबरमध्ये तब्बल ५ हजार ९० घरांची लॉटरी निघणार असल्याची माहिती म्हाडाचे अध्यक्ष उदय सामंत यांनी दिली आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर स्थापन करण्यात आलेल्या उच्चाधिकार समितीने गिरणी कामगारांच्या अर्जांची आधी छाननी आणि मग लॉटरी काढण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार आतापर्यंत म्हाडाकडे १ लाख ७४ हजार नावे प्राप्त झाली असून, यात २९ हजार नावे दोनदा नोंदविण्यात आल्याचे उघड झाले. ही प्रक्रिया सुरू असली तरी लॉटरीची परवानगी द्यावी, अशी विनंती म्हाडा प्राधिकरणाने उच्चाधिकार समितीला केली होती. त्याला सकारात्मक प्रतिसाद मिळाल्याने डिसेंबरपर्यंत श्रीराम मिल आणि बॉम्बे डाईंग येथील गिरण्यांच्या जमिनीवरील ५ हजार ९० घरांसाठी लॉटरी काढण्यात येणार आहे. मुंबई मराठी पत्रकार संघाने आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात उदय सामंत यांनी ही माहिती दिली. म्हाडा वसाहतींच्या सेवा शुल्कांचा प्रश्‍नही म्हाडा प्रशासनाने सोडविला आहे. वाढीव सेवाशुल्कावरील व्याजदराला सरकारने पूर्ण स्थगिती दिली असून, सेवाशुल्क किती कमी करता येईल यासाठी समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीच्या कार्यवाहीला आचारसंहितेची कुठलीही बाधा होणार नाही. याशिवाय ठाण्यातील ५६ पत्रकारांच्या घरांचा प्रश्‍नही सोडविण्यात आला आहे. प्राधिकरणाच्या बुधवारी (ता. १८) येथे झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेतल्याची माहिती उदय सामंत यांनी दिली आहे. म्हाडाच्या घरांची विक्री वाढली

मुंबईसह राज्यात म्हाडाची १७ हजार घरे पडून आहेत. केवळ किमती जास्त असल्याने ही घरे विकली गेली नसल्याची बाब उघड झाली आहे. मुंबई वगळता राज्यात साडेआठ हजारांपैकी केवळ ६४ घरे विकली गेली आहेत. विकासकाच्या तुलनेत जास्त दर असल्याने, ही घरे विकली गेली नसल्याने म्हाडा प्रशासनाने २० ते ४७ टक्‍क्‍यांपर्यंत दर कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार पवईच्या घरांचा दर ३० टक्‍क्‍यांनी कपात करत ८९ लाखांत विकले गेले. १२ कोटींच्या घराच्या दरात कपात करत ते ५ कोटींना म्हाडने विकले. दर कमी करण्याच्या निर्णयामुळे ६६४ घरे विकल्याचे महाडा अध्यक्ष उदय सामंत यांनी सांगितले.

