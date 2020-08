Raigad Building Collapse: 10 वर्षे जुनी इमारत पत्त्यासारखी कशी कोसळली?, पाच जणांवर गुन्हा दाखल

मुंबईः महाड शहरात काजलपुरा परिसरात पाच मजली इमारत कोसळल्याची दुर्देवी घटना घडली आहे. सोमवारी संध्याकाळी ७ वाजण्याच्या सुमारास ही भीषण घटना घडली. यात ४१ कुटुंब राहत होते. त्यातील ६० जणांना बाहेर काढलं असून आतापर्यंत या दुर्घटनेत दोघांचा मृत्यू झाला आहे. तर १८ लोक अद्याप आत अडकल्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. घटनेची माहिती मिळाल्यानंतर प्रशासनानं तात्काळ मदत कार्य सुरू केलं. एनडीआरएफ आणि स्थानिक प्रशासनाच्या माध्यमातून रेस्क्यू ऑपरेशन अजूनही सुरु आहे.

याप्रकरणी आता पाच जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात येणार आहे. यामध्ये बिल्डर, वास्तुविशारद, आरसीसी सल्लागार, मुख्याधिकारी आणि इंजिनीअर यांचा समावेश आहे.

तारीक गार्डन असं या कोसळलेल्या इमारतीचं नाव आहे. तब्बल पाच मजली इमारत पत्त्यासारखी कोसळली. इमारतीचा पाया खचल्यामुळे ती आहे तशीच खाली बसली. मुसळधार पावसामुळे या इमारतीचा काही भाग कोसळत होता. मात्र याकडे दुर्लक्ष करण्यात आलं, अशी माहिती समोर येत आहे.

या इमारतीच्या बांधकामाला केवळ १० ते १५ वर्षे झाले होते. त्यामुळे अवघे १० ते १५ वर्षे जुनी इमारत पडूच कशी शकते असा सवाल आता उपस्थित केला जात आहे. इमारत कोसळल्यामुळे मोठा ढिग निर्माण झाला आहे. स्थानिकांनी तातडीने जेसीबी लावून ढिगारा उपसण्याचं काम सुरु केलं. हा ढिगारा उपसायला जवळपास दीड ते दोन दिवस लागण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

Maharashtra: Search and rescue operation continues at the spot where a building collapsed in Kajalpura area of Raigad district last evening. As per Raigad District Collector Nidhi Chaudhari, two deaths reported so far, 18 still feared trapped. (Latest visuals) pic.twitter.com/nEgfpVFtJ3