Maharashtra Budget Session: अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी उपमुख्यमंत्र्यांची मोठी घोषणा

मुंबई: आज अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा दुसरा दिवस आहे. दुसऱ्या दिवशी राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मोठी घोषणा केली आहे. वीज कनेक्शन तोडलं जाणार नसल्याची घोषणा अजित पवार यांनी केली आहे.

लॉकडाऊनच्या काळात भरमसाठ वीज बिल आल्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना मोठा झटका बसला होता. मात्र वीज बिल न भरल्यामुळे कनेक्शन तोडण्याची मोहिम महावितरणने सुरू केली आहे. आज वाढीव वीज बिलाच्या मुद्दयावरुन भाजप आमदारांनी विधान भवनाच्या पायऱ्यांवर आंदोलनही केलं. दुसऱ्या दिवसाची सुरुवात सुद्धा वादळी झाली.

विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी हा मुद्दा विधानसभेत उपस्थित केला. फडणवीस यांनी नियम 57 अन्वये मुद्दा उपस्थित करत या प्रश्नावर तातडीने चर्चा करण्याची मागणी विधानसभा अध्यक्षांकडे केली. या प्रश्नावर चर्चा करण्यासाठी प्रश्नोत्तराचा तास पुढे ढकलावा अशी मागणीही त्यांनी केली.

लॉकडाऊनच्या काळात लोकांना भरमसाठ वीज बिल आहे. एकाच वेळी एवढी मोठी रक्कम भरणे सर्वसामान्यांना शक्य नाही. ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी दिलासा देण्याचे आश्वासन दिले होते. पण नंतर त्यांनी माघार घेतली. या मुद्द्यावर चर्चा झाली पाहिजे किंवा तात्काळ वीज कनेक्शन तोडकाम थांबवले पाहिजे', अशी मागणी फडणवीस यांनी केली. त्यानंतर काँग्रेस नेते नाना पटोले यांनीही वीज बिलाच्या मुद्यावर चर्चा करण्याचे मत व्यक्त केले. जे काही वीज कनेक्शन तोडण्याचे काम सुरु आहे ते थांबवले पाहिजे, अशी मागणीही पटोले यांनी केली.

Mumbai: BJP MLAs protest at the State Assembly against Maharashtra Government, over the issue of power connections of farmers being disconnected due to pending bills. pic.twitter.com/pMShVoxEF0