ठाकरे सरकारमधील आणखी एक मंत्री कोरोना पॉझिटिव्ह, ट्विटरवरुन दिली माहिती

मुंबईः कोरोना व्हायरसनं सर्वत्र विळखा घातला आहे. कोरोनाबाधित रुग्णांची संख्या दिवसेंदिवस वाढताना दिसत आहे. सरकारकडून कोरोना व्हायरसचा प्रसार रोखण्यासाठी विविध पातळीवर प्रयत्न केले जात आहेत. या व्हायरसच्या विळख्यातून आतापर्यंत कोणाचीही सुटका झाली नसल्याचं आपण पाहिलं आहे. डॉक्टर असो वा पोलिस किंवा राजकारणी लोकं यांनाही कोरोनाची लागण झाली आहे. कोरोना व्हायरसची लागण झालेल्यांमध्ये लोकप्रतिनिधी, मंत्र्यांचाही समावेश आहे. आतापर्यंत ठाकरे सरकारमधल्या तीन मंत्र्यांना कोरोनाची लागण झाली असून तिघांनीही कोरोनावर यशस्वीरित्या मात केली आहे. त्यानंतर आता मुंबईचे पालकमंत्री आणि काँग्रेस नेते अस्लम शेख यांना कोरोनाची लागण झाली आहे. अस्लम शेख यांनी ट्विटरवरुन याविषयी माहिती दिली आहे.

अस्लम शेख यांनी ट्विट करुन आपल्याला कोरोनाची लागण झाल्याचं सांगितलं. त्यांनी ट्विटमध्ये म्हटलं की, मी कोरोना पॉझिटिव्ह आढळलो आहे. मला सध्या कोणतीही लक्षणे नसून स्वत:ला विलग (आयसोलेट) करुन घेत आहे. माझ्या निकटच्या संपर्कात आलेल्या व्यक्तींनी कोरोना चाचणी करुन घ्यावी,अशी विनंतीही अस्लम शेख यांनी आपल्या ट्विटमध्ये केली.

This is to inform that I’ve tested positive for #COVID19. I’m currently asymtomatic and isolating myself.

I request all those who have come in close contact with me to get themselves tested.

I will continue to work from home to serve the people of my state.