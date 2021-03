Sachin Waze: मुख्यमंत्र्यांच्या मॅरेथॉन बैठका, आजच्या बैठकीत घेणार मोठा निर्णय? 

मुंबई: राज्यात सध्या चर्चेत असलेल्या पोलिस अधिकारी सचिन वाझे प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सह्याद्री अतिथीगृहावर महाविकास आघाडी सरकारमधील नेत्यांची सकाळी १० वाजता बैठक बोलावली आहे. बैठकीत पोलिस दलातील खांदेपालटबाबत चर्चा होणार असल्याची सूत्रांची माहिती आहे. दरम्यान, गृहमंत्री अनिल देशमुख, पोलिस महासंचालक हेमंत नगराळे, मुंबई पोलिस आयुक्त परमबीर सिंग यांचीही वाझे प्रकरणावर मंगळवारी रात्री १२ वाजेपर्यंत बंद दाराआड चर्चा झाली.

अंबानी स्फोटके धमकी प्रकरणात मुंबई पोलिस दलातील अधिकारी सचिन वाझे याला एनआयएने अटक केली आहे. या प्रकरणात अनेक गंभीर चुका बाबी एनआयएच्या चौकशीतून पुढे येत आहे. त्यामुळे मुंबई पोलिस आयुक्तांवर याचे खापर फुटण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. या पार्श्वभूमीवर मुंबईतील वर्षा बंगल्यावर मुख्यमंत्र्यांची महत्वाच्या मंत्री आणि नेत्यांसोबतच्या गेले दोन दिवस जोर बैठका सुरू आहेत. शरद पवार यांनी देखील मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासोबत मंगळवारी रात्री फोनवरून चर्चा केली. त्यामुळे आज मोठ्या घडामोडी होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

Maharashtra Home Minister Anil Deshmukh, DGP Hemant Nagrale and Mumbai Police Commissioner Parambir Singh leave after a meeting concludes with Chief Minister Uddhav Thackeray at his residence pic.twitter.com/4pV2S8E8jh