मुंबईतील कुर्ला परिसरात भीषण आग

मुंबई: कुर्ला विभागातील गुलाब इस्टेट येथील गोदामाना बुधवारी संध्याकाळी आग लागली. संध्याकाळी साडे चार वाजताच्या सुमारास या आगीचा भडका उडाला. वाहनांच्या स्पेअर पार्ट्सच्या गोदामांमध्ये ही आग लागल्याने आगीचे आणि धुराचे लोट दिसून आले. आग लागल्याचे वृत्त मिळताच अग्निशमन दलाच्या चार गाड्या घटनास्थळी दाखल झाल्या. पण अद्याप आगीवर नियंत्रण मिळवणं अग्निशमन दलाला शक्य झालेलं नाही. कुर्ल्यातील आगीच्या भक्ष्यस्थानी पडलेला परिसर हा खूपच अरूंद गल्ल्यांचा आहे. तेथे दाटीवाटीची वस्ती आहे. अशा परिस्थितीत अग्निशमन दलाच्या गाड्यांना आग विझवझे कठीण जात आहे.

#WATCH | Maharashtra: Massive fire breaks out a scrap godown in Kurla area of Mumbai pic.twitter.com/UKuz2SNiTY

— ANI (@ANI) April 7, 2021