मालवणी इमारत दुर्घटना: मृतांच्या कुटुंबियांना सरकारकडून मदतीचा हात

मुंबईः मुसळधार पावसामुळे मालाड मालवणी येथे नुरी मशीद जवळील तळमजला अधिक दुमजली घर कोसळलं. या दुर्घटनेत दोन ठार तर १३ जण जखमी झालेत. या दुर्घटनेतील मृतांच्या कुटुंबियांना सरकारकडून प्रत्येकी चार लाखांची मदत जाहीर करण्यात आली आहे. राज्याचे पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी याबाबतची माहिती दिली आहे.

या दुर्घटनेबाबत आदित्य ठाकरे यांनी संबंधीत सर्व यंत्रणांशी संपर्क साधून दुर्घटनेची माहिती घेतली. आपत्तीग्रस्तांना सर्व प्रकारची मदत तातडीने उपलब्ध करुन देण्यात यावी. तसंच घटनाग्रस्तांना चांगल्या दर्जाचे उपचार देण्यात यावेत. तसंच त्यांच्यासाठी तात्पुरत्या निवाऱ्याची व्यवस्था करण्यात यावी अशा सूचना त्यांनी महापालिका, जिल्हाधिकारी आणि पोलिस प्रशासनाला दिल्या.

4 fire engines, 1 rescue van & ambulance have been deployed to carry out the operation.#AtMumbaisService #MyBMCUpdates https://t.co/mlrCZddkTr pic.twitter.com/PhfpOYTIHI