त्यानं थेट पोलिसांनाच विचारली आत्महत्येची शिक्षा, पुढे..

मुंबई - आपण सध्या प्रचंड तणावात वावरत असतो. अशात आपण स्वतःच्या मानसिक आरोग्याकडे सपशेल दुर्लक्ष करतो. आपल्याला कधी कुठली गोष्ट कुणाला सांगावी वाटली, बोलावं वाटलं तरीही आपण साबोवतालच्या वातावरणामुळे बरेचदा आपण बोलणं टाळतो. यातून मानसिक डिप्रेशनची, एकटेपणाची फेज सुरु होते. आपल्या आसपासच्या लोकांशी, आपल्या मित्रांशी, आपल्या जवळच्यांशी बोललं पाहिजे, त्यांच्याशी संवाद साधला पाहिजे. हा संवाद फार महत्त्वाचा आणि अत्यंत उपयोगी ठरतो.

मोठी बातमी - "शिवसेनेने ठरवले तर भाजपला मुंबईत फिरणे अशक्‍य"

नुकतंच असंच एक प्रकरण मुंबई पोलिसांनी अत्यंत योग्य पद्धतीने हाताळलं. एका व्यक्तीने थेट मुंबई पोलिसांना ट्विटरवरून आत्महत्या केली तर काय शिक्षा होते? याबाबत विचारणा केली. या ट्विटच्या माध्यमातून या व्यक्तीने आपण आत्महत्या करणार आहोत असं देखील पोलिसांना सांगितलं आणि याबाबत काय शिक्षा होते याबाबत विचारणा केली.

मोठी बातमी - डेटॉलने धुवा हातपाय आणि #Coronavirus ला करा बाय बाय ?

या व्यक्तीने काय ट्विट केलंय, वाचा..

@MumbaiPolice I am thinking of committing suicide. I just wanted to know what would be the punishment for that. I tried Wikipedia and Google but didn't get anything so asking you.

— Nilesh Bedekar (@bedekarnilesh) February 2, 2020

मी विकिपीडिया आणि गुगलवर सर्च केलं, पण मला आत्महत्येसाठी काय शिक्षा असते हे समजलं नाही. मला आत्महत्या करायची आहे. मला यासाठी काय शिक्षा असते हे सांगावं, असं या ट्विटमध्ये नमूद केलंय.

मुंबई पोलिसांनी तात्काळ या ट्विटवर उत्तर देत या ३९ वर्षीय इसमाकडून संपर्क क्रमांक मागवला. सोबतच महाराष्ट्र पोलिसांनी देखील या इसमाची समजूत काढली.

मोठी बातमी - ...आणि समोरून धडधडत आला मृत्यू, बातमी वाचाल तर डोळ्यातून पाणी येईल



Hello Nilesh, Problems are part and parcel of life. Opting for extreme step isn't solution. We request you to allow vanrai police personnel to intervene & provide you with necessary assistance.

— Mumbai Police (@MumbaiPolice) February 2, 2020

कठीण प्रसंग सर्वांच्याच आयुष्यात असतात. अशात टोकाचं पाऊल उचलणे योग्य नव्हे. दरम्यान यामध्ये वनराई पोलिसांनी मध्यस्ती करत सदर निलेश नामक इसमाची विचारपूस केलीये.

मोठी बातमी - 'त्या' वक्तव्यानंतर अरविंद सावंत यांनी काढली आशिष शेलार यांची लायकी, म्हणालेत..

निलेश यांच्या ट्विटनंतर अनेकांनी त्यांनी केलेल्या ट्विटवर कमेंट करून निलेश यांना धीर दिलाय. एकंदरच मुंबई पोलिसांनी केलेल्या तात्काळ कार्यवाहीमुळे मुंबईतील एका इसमाचा जीव वाचलाय. याबद्दल मुंबई पोलिसांचं सर्वच स्तरातून स्वागत केलं जातंय.

man from mumbai thanks cops for saving his life after that extreme tweet