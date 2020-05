विमान तिकिटांसाठी त्या मजुरानं विकल्या शेळ्या, पुढे झालं असं की... 

मुंबई: संपूर्ण जग कोरोना व्हायरसचा सामना करत आहेत. त्यातच देशात चौथ्या टप्प्यातील लॉकडाऊन सुरु आहे. गेल्या दोन महिन्यापासून देशात लॉकडाऊन आहे. या लॉकडाऊनच्या काळात अनेक मजूर, कामगार, विद्यार्थी वेगवेगळ्या राज्यात अडकले. तिसऱ्या लॉकडाऊनच्या टप्प्यापासून अडकलेल्या मजुरांना सोडण्यासाठी विशेष ट्रेन, बसची सुविधा राबवली गेली. त्याव्यतिरिक्त परदेशात अडकलेल्यांना मायदेशी परत आणण्यासाठी वंदे मातरम मिशन राबवण्यात आलं. सरकारनं आता देशांतर्गत विमान सेवेला परवानगी दिली गेली आहे. त्याचदरम्यान ही घटना समोर आली आहे ती म्हणजे, तीन मजुरांनी आपल्या गावी जाण्यासाठी शेळ्या विकून विमानाच्या तिकिटं काढल्यात. त्यानंतर विमानतळावर पोहोचल्यावर विमानचं रद्द झाल्याचं त्यांना समजलं आणि त्यानंतर विमान कंपनीनं त्यांना तिकीटाचे पैसे परत देण्यासही नकार दिला.

टाइम्स ऑफ इंडियानं यासंदर्भातलं ट्विट करत या परिस्थितीची माहिती दिली होती. या मजुरांनी इंडिओ गो या विमान कंपनीतून आपलं तिकिट बुक केलं होतं. यासंदर्भातलं ट्विट व्हायरल झाल्यानंतर विमान कंपनीनं त्यावर प्रतिक्रिया दिली आहे. आम्ही त्वरित या प्रवाशांशी संपर्क साधत आहोत. निश्चिंतपणे, आम्ही पुढील उपलब्ध विमानात त्यांना जागा देऊ किंवा त्यांना त्यांच्या तिकिटांचे संपूर्ण पैसे परत करु, असं विमान कंपनीनं म्हटलं.

3 labourers, no income since lockdown, tried repeatedly for train tickets, then heard flights to restart @HardeepSPuri. Family back home in Murshidabad sold cattle, on May 22 paid Rs 30,600 to @IndiGo6E for 3 Mum-Kol May 25 tickets. But flight cancelled, no refund. Stranded. pic.twitter.com/op2vzSYHQR