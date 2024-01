मुंबई

Manoj Jarange In Mumbai: आझाद मैदानावर अशा प्रकारे केली जाणार आंदोलकांची सोय; दोन हजाराहून अधिक कार्यकर्ते तैनात

More than two thousand workers from Mumbai, Navi Mumbai, Thane, Raigad are working to arrange food grains and meals for the protesters in case the agitation starts in Azad Maidan.