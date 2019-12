शुद्ध हवेसाठी राेपांची तब्बल 2०० काेटींची उलाढाल

रोहा : राज्यातील अनेक शहरे प्रदूषित झाली आहेत. त्यामुळे या संकटापासून मुक्तीसाठी हवा शुद्ध करणाऱ्या यंत्रांना मोठी मागणी असते. आता त्यांची जागा ऑक्‍सिजनचे प्रमाण वाढवणारी काही विशिष्ट रोपे घेत असल्याने रायगड जिल्ह्यातील रोपवाटिकांना सुगीचे दिवस आले आहेत. या व्यावसायिकांनी दिलेल्या माहितीनुसार अरेका पाम, स्नेक प्लांट, मनी प्लांट, ड्रेसेना, पीस लिली, फ्लेमिंगो लिली आदी प्रकारची ती रोपे आहेत. याद्वारे जिल्ह्यात तब्बल २०० कोटींची उलाढाल होते. वाढते औद्योगिकीकरण, वृक्षतोड आदींमुळे प्रदूषण वाढले आहे. या संदर्भात मोठ्या प्रमाणात जनजागृती सुरू आहे. त्याचाच परिणाम म्हणून वृक्षलागवड वाढली आहे. त्यातही घरात वाढणारी आणि ऑक्‍सिजन अधिक प्रमाणात उत्सर्जित करणारी रोपांच्या लागवडीस अनेक जण पसंती देत आहेत.

सावलीप्रिय रोपे छोट्या कुंडीत आणि छोट्या जागेत चांगल्या प्रकारे वाढतात. विशेष काळजी घेण्याची आणि खत, औषधांची आवश्‍यकता नसते. अरेका पाम, स्नेक प्लांट, मनी प्लांट, ड्रेसेना, पीस लिली, फ्लेमिंगो लिली आदी रोपांचा त्यामध्ये समावेश होतो. ही रोपे उन्हातसुद्धा चांगली वाढतात. हवेतील विषारी वायू शोषून घेऊन ऑक्‍सिजनचा पुरवठा करतात, असे रोपवाटीका व्यावसायिक सांगतात. कांद्यामुळे शेतकरी मालामाल जिल्ह्यात 100 हून अधिक खासगी रोपवाटिका आहेत. त्यातील मोठ्या रोपवाटिकांमध्ये प्रत्येक ठिकाणी दर वर्षी सुमारे 5 लाख सावलीप्रिय आणि ऑक्‍सिजन अधिक प्रमाणात उत्सर्जित करणारी रोपे तयार करण्यात येतात. त्यांना राज्यभरातील शहरी भागात अधिक मागणी आहे, अशी माहितीही या व्यवसायिकांनी दिली. शहरी भागातील वाढत्या प्रदूषित वातावरणात घरातील हवा शुद्ध ठेवण्यासाठी नागरिक अधिक आग्रही झाले आहेत. हवा शुद्ध ठेवणाऱ्या सावलीप्रिय रोपांची मागणी वाढली आहे.

- विक्रम म्हात्रे, मालक, निसर्ग नर्सरी, कोलाड- पनवेल शहरी भागात घरात हवेची शुद्धता ठेवण्याबाबत आग्रह वाढत आहे. त्यासाठी अरेका पामसारख्या रोपांची मागणी वाढत आहे.

- राजेश काटे, व्यवस्थापक, गीता नर्सरी, सुतारवाडी रोहा : सावलीप्रिय आणि हवा शुद्ध करणाऱ्या रोपांच्या मागणीत वाढ होत आहे .

