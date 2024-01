Maratha Reservation: अजित पवारांनी दिली जीआरबाबत महत्वाची माहिती; सचिव भांगेंवर सोपवली चर्चेची जबाबदारी

मुंबई : मराठा आरक्षणासाठी आंदोलक मनोज जरांगे सध्या वाशी इथं आहेत, ते आपल्या लाखो समर्थकांसह मुंबईच्या दिशेन जाण्याच्या तयारीत आहेत. पण सरकारचा त्यांना मुंबईत जाण्यापासून रोखण्याचा प्रयत्न सुरु आहे. या पार्श्वभूमीवर जरांगेंच्या सर्व मागण्यांबाबत काही जीआर (अध्यादेश) राज्य सरकारने काढले आहेत. याबाबत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी माहिती दिली आहे. (Maratha Reservation Ajit Pawar gave imp info about GR Secretary Bhange had responsibility of discussion with Manoj Jarange)