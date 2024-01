Maratha Reservation: "जरांगे जो निर्णय घेतील तो सर्वांना मान्य असेल"; मराठा मोर्चाचे समन्वयक वीरेंद्र पवारांची भूमिका

मुंबई : मराठा आरक्षणासाठी आंदोलक नेते मनोज जरांगे हे सध्या मुंबईच्या वेशीवर आपल्या लाखो समर्थकांसह दाखल झाले आहेत. सरकारसोबत यावेळी सकारात्मक चर्चा झाल्याचं बोललं जात आहे. त्यामुळं मुंबईकडं निघालेलं हे आंदोलन थांबवण्याचा निर्णय होईल की नाही हे लवकरच स्पष्ट होईल.

पण जरांगे जो काही निर्णय घेतील तो सामाजाला मान्य असेल अशी भूमिका मराठा मोर्चाचे समन्वयक वीरेंद्र पवार यांनी मांडली आहे. (maratha reservation whatever decision taken by manoj Jarange will be acceptable to all says maratha morcha coordinator virendra pawar)