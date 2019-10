तुम्हाला दीपिकाचे कपडे आवडतात ? आता दीपिकाचे कपडे घ्या विकत 

दीपिका पदुकोण मला आवडत नाही असं म्हणणारे कदाचितच सापडतील. त्यात दीपिकाचा ड्रेसिंग सेन्स हा कायमच क्लासिक आणि एलीगंट राहिलाय. पण दीपिका सध्या चर्चेत आहे ती म्हणजे तिच्या एका आगळ्या वेगळ्या मोहिमेमुळे. नुकतंच दीपिकाने तीचं क्लोसेट हे ऑनलाईन विक्रीसाठी ठेवलं होतं आणि त्याला भरभरून प्रतिसादही मिळालाय. फक्त 2 तासातच दीपिकाचे सगळे कपडे आणि इतर वस्तू विकल्या गेल्या.

To each and every one of you,

This WorldMentalHealthDay I am delighted to announce the launch of The Deepika Padukone Closet™️ where you can shop and own some of my most favourite pieces from my wardrobe! pic.twitter.com/QUg2jqarTu

— Deepika Padukone (deepikapadukone) October 10, 2019