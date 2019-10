युनेस्कोच्या जागतिक वारसा यादीत मुंबईतील या 'तीन' वास्तुंचा समावेश

मुंबई, एक असं शहर जे कधीच झोपत नाही. याच मुंबईत अशा अनेक वास्तू आहेत ज्यांना ऐतिहासिक महत्त्व आहे. यातल्याच तीन वास्तुंची दखल आता युनेस्कोने घेतलीये. यंदाचा युनेस्कोचा एशिया-पॅसिफिक पुरस्कार जाहीर करण्यात आलाय. या पुरस्कारामध्ये मुंबईनं बाजी मारलीये. या पुरस्कारांमध्ये भारतातील जागतिक वारसा स्थळांचा समावेश करण्यात आलाय. मुंबईतील फ्लोरा फाउंटन, अवर लेडी ऑफ ग्लोरी चर्च आणि नेसेट एलियाहू सिनेगॅाग या तीन मुंबईतील तर अहमदाबादमधील विक्रम साराभाई लायब्ररी आणि इंडियन इंस्टिट्युट ऑफ मॅनेजमेंट अशा भारतातील चार हेरिटेज वास्तूंना युनेस्कोचा यंदाचा एशिया-पॅसिफिक पुरस्कार जाहीर करण्यात आलाय. कोणत्या विभागात देण्यात आलेत 'हे' पुरस्कार : मान्यवरांची शिफारस - फ्लोरा फाउंटन मेरिट कॅटगरी - नेसेट एलियाहू सिनेगॅाग आणि अवर लेडी ऑफ ग्लोरी चर्च डिस्टिंक्शन कॅटगरी - विक्रम साराभाई लायब्ररी आणि इंडियन इंस्टिट्युट ऑफ मॅनेजमेंट युनेस्कोकडून दरवर्षी सांस्कृतिक वारसा स्थळांचं जतन आणि संवर्धनासाठी पुरस्कार दिले जातात. यंदाच्या या पुरस्कारांसाठी चौदा देशांतून सत्तावन्न वास्तूंची नोंदणी करण्यात आली होती. यातल्या 16 वास्तू निवडण्यात आल्यात. WebTitle : marathi news three places of mumbai registered in world heritage list of UNESCO

