Nitesh Rane: मशाल नव्हे 'आईस्क्रीमचा कोन'; नितेश राणेंची उद्धव ठाकरेंवर घणाघाती टीका

मुंबई : शिवसेनेच्या उद्धव ठाकरे गटाला निवडणूक आयोगानं दिलेल्या निवडणूक चिन्हावरुन भाजप आमदार नितेश राणे यांनी सडकून टीका केली. उद्धव ठाकरेंना मिळालेली निशाणी मशाल नव्हे तर आईस्क्रीमचा कोन आहे, अशा शब्दांत राणेंनी घणाघाती टीका केली आहे. (Mashal is not Uddhav Thackeray election symbol its Ice Cream Cone Nitesh Rane harsh criticism)

राणे म्हणाले, मशाल नाही तो आईस्क्रीमचा कोन आहे. उद्धव ठाकरेंचं मशाल चिन्ह होऊच शकत नाही. त्या माणसामध्ये आग संपलेली आहे. तो फक्त थंड आईस्क्रीमचा कोनच असू शकतो. निवडणूक आयोगाला बरोबर कळलं की, हा थंड माणूस असून त्याच्या हातात आईस्क्रीमचा कोन द्या, मग हा कोन घेऊन ठाकरे आणि त्यांचा मुलगा फिरेल.