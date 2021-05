पालघरमध्ये रसायनाने भरलेल्या टँकरने घेतला पेट

मुंबई: महाराष्ट्रातील पालघर जिल्ह्यात (palghar distrcit) गुरुवारी दुपारी रसायनाने भरलेल्या एका टँकरने (chemical tanker) पेट घेतला. पालघर जिल्ह्यातील बोईसर-तारापूरमधील महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या (MIDC) परिसरात ही घटना घडली. (Massive fire breaks out in chemical tanker in maharashtra palghar)

बोईसर-तारापूर एमआयडीसीमधील सिनाय कंपनीच्या बाहेर हा टँकर उभा होता. सर्वप्रथम तिथे असलेल्या प्लास्टिक पाईपमध्ये आग लागली.

आगीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी अग्निशमन दलाच्या पाच गाड्या तिथे पोहोचल्या. या अग्नि दुर्घटनेत कोणीही जखमी झाले नाही.