मुंबईतील माऊंट मेरी चर्च जवळील झोपडपट्टीला मोठी आग

मुंबई - मुंबईतील वांद्रे परिसरातील माऊंट मेरी चर्च जवळील झोपडपट्टीला मोठी आग लागली होती. आता समोर येणाऱ्या माहितीनुसार या परिसरातील एका घरात शॉर्ट सर्किट झाल्याची माहिती आहे. या झोपडपट्टीत सिलिंडरचा स्फोट झाल्याचं आधी बोललं जात होतं, मात्र तसं नसून या भागातील घरात शॉर्ट सर्किटमुळे आग लागल्याचं आता समोर येतंय. घरात शॉर्ट सर्किट झाल्यानंतर घरात काही उपकरणांचा ब्लास्ट झाला. अशाप्रकारचे चार ब्लास्ट या भागात ऐकले गेलेत..

तात्काळ कारवाई करत अग्निशमन दलाच्या गाड्या घटनास्थळी पोहोचल्या आहेत. सदर आग ही दाटीवाटीच्या झोपडपट्टी लागली होती. आता अग्निशमन दलाकडून या आगीवर नियंत्रण मिळवलं गेलंय. वांद्रे पश्चिम भागात माऊंट मेरी चर्च जवळील दाटीवाटीच्या झोपडपट्टीत शॉर्ट सर्किटमुळे ही आग लागली होती. ब्लास्टचा आवाज आल्याने आणि परिसरात धुराचं वातावरण पाहिल्याने या परिसरातील लोकांनी घाबरून घराबाहेर येणं पसंत केलंय. यामुळे या परिसरात मोठ्या प्रमाणात नागरिक रस्त्यावर उतरलेत.

@MumbaiPolice Fire at Tabela next to Mount Mary, Bandra West! pic.twitter.com/FlyJ28AWYv

