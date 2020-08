आज मध्य रेल्वे मार्गावर मेगाब्लॉक; जाणून घ्या वेळा आणि कोणत्या स्थानकांदरम्यान असणार ब्लॉक

मुंबई : मध्य रेल्वेच्या मुंबई विभागांतर्गत रविवार (ता.16) रोजी विविध अभियांत्रिकी व देखभाल कामांसाठी आपल्या उपनगरी भागांवर मेगाब्लॉक घेण्यात येणार आहे. ब्लॉक कालावधीत छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस-वाशी- छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस विभागात विशेष लोकल गाड्या चालविण्यात येणार असल्याचे मध्य रेल्वेने सांगितले आहे. मुख्य मार्ग

कुठे

छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस - विद्याविहार अप व डाउन धीम्या मार्गावर

कधी

सकाळी 10 ते दुपारी 3 वाजेपर्यंत

परिणाम

ब्लॉकच्या कालावधीत, छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस येथून सुटणार्‍या डाउन धिम्या मार्गावरील विशेष सेवा छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस ते विद्याविहार स्थानकांदरम्यान डाउन जलद मार्गावर वळविण्यात येतील आणि निर्धारित थांब्यांवर थांबतील. त्याचप्रमाणे विद्याविहार ते छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस दरम्यान अप धिम्या मार्गावरील विशेष सेवा अप जलद मार्गावर वळविण्यात येतील आणि निर्धारित थांब्यांवर थांबविण्यात येतील. हार्बर लाइन

कुठे

पनवेल-वाशी अप व डाउन मार्गावर

कधी

सकाळी 10.40 ते दुपारी 3.40 दरम्यान

परिणाम

सकाळी 10.30 ते दुपारी 3.35 या वेळेत पनवेल येथून छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबईकडे जाणारी हार्बर मार्गावरील विशेष सेवा बंद राहतील. तर छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई येथून सकाळी 9.30 ते दुपारी 3 वाजता सुटणारी पनवेलसाठी डाउन हार्बर मार्गावरील विशेष सेवा बंद राहतील. ------------------------------------------ ( संपादन - तुषार सोनवणे )

Web Title: Megablocks on the Central Railway today; Find out the times and the blocks that will be between the stations