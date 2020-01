म्हणून वडखळचा प्रवास नको म्हणतात 

अलिबाग : मोठमोठे खड्डे, वाहतूक कोंडी, वाहनांचा धूर, धूळ अशा दगदगीमुळे मुंबई-गोवा महामार्गावरील पेण-वडखळ दरम्यानचा प्रवास जीवघेणा होत आहे. अवघ्या सहा किलोमीटरच्या अंतरासाठी कधी कधी तब्बल तासभर वेळ लागतो. महामार्गाच्या रुंदीकरणाला सुरुवात झाल्यापासूनचे हे शुष्ककाष्ठ अजूनही संपलेले नाही. त्यामुळे राष्ट्रीय महामार्ग विभागाच्या विरोधात प्रचंड संताप आहे. पेण-वडखळ हा मुंबई-गोवा महामार्गावरील सर्वात अधिक वर्दळीचा पट्टा आहे. कोकणात जाणारे प्रवासी आणि पर्यटकांमुळे ही वर्दळ आहे. शनिवार, रविवार आणि अन्य सुट्टीच्या दिवसांत तर कधी कधी विक्रमी वर्दळ असते. प्रशासनाने याबाबत लक्ष देऊन वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी वडखळ नाक्‍यावरच वाहतूक पोलिस तैनात केले आहेत; परंतु त्याचाही फारसा उपयोग होत नाही. मुंबई-गोवा महामार्ग रुंदीकरणानुसार पेण-वडखळ दरम्यानचे कंत्राट काही वर्षांपूर्वी सुप्रीमो इन्फ्रा कंपनीला देण्यात आले होते. परंतु या कंपनीकडून काम वेळेत झाले नाही. त्यामुळे आता हे काम जे. एम. म्हात्रे इन्फ्रा या कंपनीला देण्यात आले आहे.

सध्या या टप्प्यात ठिकठिकाणी खड्डे पडले आहेत. पावसाळ्यात दुरुस्ती म्हणून लावण्यात आलेले पेव्हर ब्लॉक खराब झाले आहेत. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात धूळ तयार झाली आहे. खड्ड्यांमुळे वाहतूक कोंडीही होते. या समस्यांमुळे अवघ्या सहा किलो मीटरचे हे अंतर पार करण्यासाठी कधी कधी तासभर वेळ लागतो. वाहनांच्या धुरामुळे हा परिसर जणू "गॅस चेंबर' होतो.

............

पर्यटनावर परिणाम

मुंबई-गोवा महामार्गावर पेण-वडखळ यादरम्यान असलेल्या समस्यांमुळे प्रवशांचे आरोग्य धोक्‍यात येते. त्याचा फटका स्थानिक व्यावसायिकांनाही बसू लागला आहे. खड्डे आणि धूळमिश्रित रस्त्यांमुळे या मार्गावरून प्रवास नकोसा होतो. पर्यटकांनीही या समस्येमुळे कोकणातील पर्यटनस्थळांकडे पाठ फिरवली आहे. हॉटेल आणि व्यावसायिकांनी त्याला दुजोरा दिला. सध्या त्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होत आहे.

या तालुक्यातील नागरिक तोंडलीमुळे मालामाल

https://www.esakal.com/mumbai/farmers-get-rich-due-their-corp-250930 Pen Vadhal on the Mumbai-Goa highway is life-threatening.

Web Title: Mhaṇūna vaḍakhaḷacā pravāsa nakō mhaṇatāta ३३/५००० Therefore, it is said that the journey of Vadakhal is not desired