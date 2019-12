Mumbai Metro 3 प्रकल्पाच्या पाहणीनंतर मंत्री एकनाथ शिंदे म्हणालेत..

महाराष्ट्राचे नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पदभार स्विकारल्यावर सर्व प्रथम मुंबई मेट्रो 3 प्रकल्पाची पहाणी केली. एकनाथ शिंदे यांनी दक्षिण मुंबईतील आझाद मैदान येथील भुयारी मार्गाने प्रवास करत गिरगावातील काळबीदेवी मेट्रो स्थानकापर्यंतच्या भूयारी मार्गाची पहाणी केली. मेट्रो कारशेडच्या जागेला स्थगिती दिल्यामुळे अन्य पर्यायी जागे संदर्भात काम सुरू असून स्वत: मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे या प्रकल्पात लक्ष घालत असल्याची माहीती एकनाथ शिंदे यांनी दिलीय.

महत्त्वाची बातमी : राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांच्या खात्यांमध्ये झालेत 'हे' बदल..

Shri @mieknathshinde ji Hon Min, Urban Dev GOM today visited #Metro3 #CSMT stn & took first hand information abt the ongoing work. He sd "Metro3 is a challenging project but team #MMRC has handled it perfectly. GOM is committed to complete this new #lifeline of #Mumbai on time." pic.twitter.com/fVczdwOYvN