ऐरोलीतील सुशीलादेवी महाविद्यालयाच्या मैदानाची दयनीय अवस्था

नवी मुंबई : ऐरोली, सेक्‍टर- ४ मधील सुशीलादेवी महाविद्यालयाच्या मैदानाची दयनीय अवस्था झाली असून, या मैदानात सध्या घाणीचे साम्राज्य पसरले आहे. याशिवाय मैदानात पावसामुळे पाणी साचून राहिले. असल्यामुळे डासांची पैदासही झाली आहे. त्यामुळे मलेरिया व डेंगीसारखे आजार उद्भवण्याची शक्‍यता असून आजूबाजूच्या परिसरातील नागरिकांचे आरोग्य धोक्‍यात आले आहे. त्यामुळे स्थानिक नगरसेविका हेमांगी सोनवणे यांनी सुशीलादेवी देशमुख विद्यालयाच्या प्रशासनाला याबाबत पत्रव्यवहार केला असून, मैदानाची स्वच्छता करून व्यासपीठाची स्थिती सुधारण्याची मागणी केली आहे. ऐरोली, सेक्‍टर- ४ परिसरातील मोठ्या प्रमाणावर लोकवस्ती असलेल्या भागात सुशीलादेवी विद्यालय आणि ज्युनिअर कॉलेज आहे. या महाविद्यालयात ऐरोली, दिघा, घणसोली आणि लगतच्या परिसरातून शेकडो विद्यार्थी शिक्षणासाठी येतात. याशिवाय सेक्‍टर ४ व ५ मधील मुलेही या मैदानाचा वापर करतात. या मैदानात सांस्कृतिक कार्यक्रमदेखील होत असतात. मात्र, या मैदानाकडे शाळा प्रशासनासह पालिकेने दुर्लक्ष केल्यामुळे मैदानाची दयनीय अवस्था झाली आहे. दुरवस्थेमुळे मुलांनीही या मैदानाकडे पाठ फिरवली आहे. याशिवाय मैदानामध्ये सांस्कृतिक कार्यक्रमासाठी उभारलेल्या व्यासपीठाचीही दयनीय अवस्था झाली असून, ते अत्यंत मोडकळीस आले आहे. यामुळे क्रीडाप्रेमींसह नागरिकांकडून नाराजी व्यक्त केली जात आहे. मैदानात साचलेल्या सांडपाण्यामुळे डांसाची उत्पती होऊन रोगराई पसरण्याची शक्‍यता आहे. त्यामुळे विद्यालय प्रशासनाला मैदानाच्या झालेल्या दुरवस्थेकडे लक्ष देऊन, त्या ठिकाणी स्वच्छता ठेवण्याबाबत मागणी करण्यात आली आहे.

- हेमांगी सोनवणे, स्थानिक नगरसेविका.

