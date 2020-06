'मिशन झिरो'ची सुरवात, मनपा आयुक्त म्हणतायत 'या' महिन्याच्या मध्यापर्यंत कोविड परीस्थीती येणार पूर्ण नियंत्रणात...

मुंबई : जुलै महिन्याच्या मध्यापर्यंत कोविड संसर्गाची परीस्थीती पुर्ण पणे नियंत्रणात आलेली असेल असा विश्वास महापालिका आयुक्त इक्बाल सिंह चहल यांनी व्यक्त केलीये. कोरोनावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी पहिल्या टप्प्यात रुग्ण दुप्पट होण्याचा दर 36 दिवसांवरुन 50 दिवसांवर आणण्यात येणार आहे. यासाठी मालाड, बोरीवली, कांदिवली, दहिसर, मुलूंड, भांडूप या भागातील रुग्ण दुप्पट होण्याचा कालावधी वाढविण्यासाठी या भागात पुढील 3 आठवडे संशयीत रुग्ण शोधण्यावर भर देण्यात येणार आहे. धारावी, देवनार, गोवडी, वांद्रे, सांताक्रुझ पुर्व या भागात घरा घरात जाऊन महानगर पालिकेने संशयीत रुग्ण शोधण्यावर भर दिला. त्यामुळे या भागातील कोविड संक्रमणावर नियंत्रण ठेवण्यात प्रशासनाला यश आले आहे. मात्र, मे महिन्याच्या पहिल्या पंधरावड्यापर्यंत सुरक्षीत असलेल्या उत्तर मुंबईसह ईशान्य मुंबईतील विक्रोळी, भांडूप, मुलूंडमध्ये रुग्णवाढीचा वेग वाढू लागला आहे. मोठी बातमी : ठाकरे - पवार यांच्यातली बैठक संपली, एक तास खलबतं... वांद्रे पुर्व परीसरात 76 दिवसात रुग्ण दुप्पट होत आहेत. हा मुंबईतील सर्वाधिक दर आहे तर बोरीवली, दहिसरमध्ये 19 दिवसात रुग्ण दुप्पट होत आहे. तर मालाड आणि मुलूंड मध्ये 20 दिवस आणि भांडूप मध्ये 24 दिवसात रुग्ण दुप्पट होत आहे. यामुळे या भागातील कोविडवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी महापालिका आयुक्त इक्‍बाल सिंह चहल यांनी "मिशन झिरो' म्हणजे शून्य कोविड रुग्ण अभियानाची आज घोषणा केली. अंधेरी येथील शहाजीराजे भोसले क्रिडा संकुलात या अभियानाला आज सुरवात करण्यात आली. स्थानिक डॉक्‍टर्स, भारतीय जैन संघटना, देश अपनाये, बिल्डरांच्या क्रिडाई आणि महाराष्ट्र चेंबर ऑफ हाऊसिंग इंडस्ट्री यांचा सहभाग या अभियानात असेल. यावेळी अतिरीक्त आयुक्त अश्‍विनी भिडे, भारतीय जैन संघटनेचे शांतीलाल मुथा, क्रेडाई -एमसीएचआयचे नयन शहा, देश अपनाये, बिल आणि मेलिंडा गेट्‌स फांऊडेशनचे पदाधिकारी उपस्थीत होते. मोठी बातमी : ... अबब, 35 किलोचा जिताडा जाळ्यात! तब्बल एवढ्या रुपयांना विक्री! वाचा असे असेल शून्य कोविड रुग्ण लक्ष 50 फिरते दवाखाने या भागात 2 ते 3 आठवडे कार्यरत राहाणार.

विविध परीसरात जाऊन नागरीकांची प्राथमिक तपासणी करण्यात येणार.

त्यातून संशयीत बाधितांचा शोध घेऊन

संशयीत रुग्णांचे विलगीकरण करुन त्यांची चाचणी करण्यात येईल.

इतर आजारांच्या रुग्णांना औषध देण्यात येतील. फायदा काय होणार प्राथमिक लक्षण दिसतानाच रुग्ण शोधणे शक्‍य होणार.

त्यामुळे रुग्णांपासून होणारा संसर्गावर नियंत्रण ठेवणे शक्‍य होणार.

रुग्णांवर वेळीच उपचार सुरु झाल्याने आजारावर मात करणे शक्‍य होणार.

हायरीस्क आणि लोरिस्क नागरीकांचे विलगीकरण होणार असून त्यांच्यापासून कोविड संसर्ग होण्याचा धोकाही कमी होईल. आता राज्यात लॉकडाऊन शिथील करण्यास सुरवात झालीये. त्यामुळे कोविडचे रुग्ण वाढण्याची शक्‍यता आहे. अशाचत येत्या काळात लॉकडाऊन अधिक शिथील करायचे असल्यास कोविडवर नियंत्रण मिळणे गरजेचे आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने 'चेस द व्हायर'या पध्दतीने काम करण्याचे निर्देश दिले आहे. त्यामुळे आता हे अभियान सुरु करण्यात आले आहे mission zero begins in mumbai iqbal singh chahal says covid crisis will be in fully control till mid july

Web Title: mission zero begins in mumbai iqbal singh chahal says covid crisis will be in fully control till mid july