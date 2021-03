मुंबईकरांनो सावधान ! उन्हाच्या लाटेत 'अशी' घ्या स्वतःची काळजी कारण पारा पोहोचला ४० अंशांच्या पार

मुंबई : गेल्या चार ते पाच दिवसांपासून मुंबईसह नवी मुंबई, ठाणे, कल्याण डोंबिवली, रायगड पालघर तसेच कोकण किनारपट्टीवर उष्णतेत प्रचंड वाढ झाल्याचं अनुभवायला मिळतंय. आज शनिवार दिनांक २७ मार्च रोजीही मुंबई आणि आसपासच्या परिसरामध्ये उन्हाची तीव्र लाट अनुभवायला मिळतेय.

मुंबईत आज दुपारी अडीच वाजता मुंबईतील तापमानाचा पारा तब्बल चाळीस अंश सेल्सियसच्या पुढे गेला. दुपारी अडीच वाजता मुंबईतील तापमान तब्बल ४०.०६ अंश सेल्सियस इतकं नोंदवलं गेलं आहे. मुंबई वेधशाळेलने याबाबतची अधिकृत माहिती दिली आहे.

27 March, Santacruz Met Observatory recorded temperature of 40.6 deg C at 2.30 pm today. Please understand that it may not be highest value of the day and could be more.

In the mean time AWS showing 40 plus temperature already. Will update at 5.30 pm.

यासोबतच नवी मुंबईत दुपारचं तापमान तब्बल ४२ अंशांवर गेल्याचं नागरिकांनी अनुभवलं. ठाण्यात देखील अशीच स्थिती अनुभवायला मिळाली. ठाण्यातील तापमान नवी मुंबईखालोखाल तब्बल ४१ अंश सेल्सियस इतकं नोंदवलं गेलंय. तर कल्याण मधील तापमान तब्बल ४२ अंशांवर गेलंय. एका खासगी संकेतस्थळावर सदर तापमानाची नोंद झाल्याचं नमूद केलं आहे.

दरम्यान, पुढील काही दिवस तापमानाचा पारा चंदहत राहणार असल्याचं हवामान विभागाकडून सांगण्यात येतंय. मुंबई आणि उपमनगरांमध्ये अनुभवायला मिळणाऱ्या उष्णतेच्या तीव्र लाटेमुळे मुंबईकरांनी काळजी घेणं महत्त्वाचं असल्याचं हवामान विभागाचे प्रमुख के एस होसाळीकर यांनी सांगितलंय. येत्या पाच दिवसांमध्ये कोकणासह राज्यभरातील बहुतांश जिल्ह्यांमध्ये तापमानात वाढ झाल्याचं अनुभवायला मिळेल, असा देखील अंदाज वेधशाळेने वर्तवला आहे.

पुढील काही दिवसात कसं राहील तापमान पहा :

Heat wave conditions to prevail over Konkan during next 24 hours and thereafter gradual reduction in maximum temperatures are expected over the coast. Temperatures in interior Maharashtra to gradually rise during the coming days. pic.twitter.com/qQ2DpucRnN

किनारपट्टीच्या भागामध्ये तापमानाचा पारा एवढा वाढणं अनपेक्षित आहे, असंही स्वतः होसाळीकर यांनी ट्विट करत म्हंटल आहे. त्यामुळे नागरिकांनी काळजी घेण्याचं आवाहनही त्यांनी केलं आहे.

Heat wave warnings issued for 27 March, by @RMC_Mumbai today for Konkan.

Entire Konkan sub division is covered under heatwave warning for almost 4th Day. Not very routine for coastal places...

Things are changing ??? pic.twitter.com/4cbsSoOOoe

उष्णतेच्या लाटेमध्ये कशी घ्याल स्वतःची काळजी ?

तहान लागली नसेल तरीही जास्तीत जास्त पाणी प्या. पाण्यासोबत तुम्ही ORS किंवा घरगुती शीतपेये जसं की लस्सी, ताक, लिंबू पाणी पीत राहा जेणेकरून तुमच्या शरीरातील पाण्याची मात्रा कमी होणार नाही. या काळात चहा, कॉफी किंवा कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक पिणे टाळा. थंड पाण्याने आंघोळ करणं देखील फायद्याचं आहे.

उष्माघात झाल्यास काय कराल

तीव्र उन्हामुळे तुम्हाला उष्माघाताचा त्रास होऊ शकतो. अशा वेळी सावलीच्या किंवा गार जागी पडून राहा. स्वतःच शरीर गार पाण्याने भिजवलेल्या टॉवेल किंवा रुमालाने पुसत राहा. डोक्यावर साधं पाणी टाका. यामध्ये महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे तुमच्या शरीराचे तापमान कमी करणे आहे. डॉक्टरांनाही देखील संपर्क साधा. तीव्र उन्हाच्या लाटेमध्ये वयस्कर नागरिक आणि लहान मुलांची काळजी घ्या. अंगावर हलक्या रंगाचे कपडे घाला.

