मुंबई पालिकेच्या दणक्यानंतर खासगी रुग्णालयांनी परत केले 'इतके' कोटी

मुंबईः कोरोनावर उपचारांसाठी खासगी रुग्णालयांकडून अवाजवी आकारणी (बील) होत असल्याच्या तक्रारी गेल्या अनेक दिवसांपासून येई लागल्या होत्या. त्यानंतर अशा खासगी रुग्णालयांना बृहन्मुंबई महानगरपालिका प्रशासनानं चांगलाच दणका दिला आहे. पालिकेनं मुंबईतल्या ३७ खासगी रुग्णालयांवर कारवाई केली आहे. गेल्या अनेक दिवसांपासून मुंबईतल्या खासगी रुग्णालय कोरोनाबाधितांच्या उपचारासाठी अव्वाच्या सव्वा बील आकारत असल्याच्या तक्रारी पालिकेकडे प्राप्त झाल्या होत्या. या तक्रारींची दखल आता पालिकेनं घेतली आहे. पालिकेनं अशा खासगी रुग्णालयांना जोरदार दणका देत या कारवाईतून १ कोटी ४६ लाख ८४ हजार रुपयांची परतफेड रुग्णांना करण्यात आली आहे. पालिकेनं गेल्या दोन महिन्यांत आलेल्या १,११५ तक्रारींपैकी ६२५ प्रकरणांचा निपटारा करण्यात आला. पालिकेनं केलेल्या कारवाईमुळे रुग्णांना तसंच त्यांच्या नातेवाईकांना दिलासा मिळाला आहे. खासगी रुग्णालयात कोरोनावरील उपचारांसाठी दाखल झालेल्या रुग्णालयांकडून अव्वाच्या सव्वा बिल आकारणी होत असल्याच्या तक्रारी होऊ लागल्यामुळे महापालिका प्रशासनाने विविध रुग्णालयांसाठी पालिका मुख्य लेखापरीक्षक खात्यातील लेखापरीक्षकांची नेमणूक केली आहे. तेव्हापासून आतापर्यंत ३७ रुग्णालयांतील ६२५ तक्रारींचा निपटारा तसेच अन्य ४९० अशा एकूण १११५ तक्रारी प्रकरणात कार्यवाही करण्यात आली आहे. नियमानुसार, कार्यवाही केल्याने सुमारे १ कोटी ४६ लाख ८४ हजार रुपयांची परतफेड करण्यात आली आहे. #CoronavirusUpdates

19-July, 6:00pm#NaToCorona pic.twitter.com/bxxQj9ayl2 — माझी Mumbai, आपली BMC (@mybmc) July 19, 2020 या १,११५ प्रकरणातील मूळ देय रक्कम एकूण १४.०१ कोटी रुपये इतकी होती. या प्रकरणांमध्ये झालेल्या तक्रारी आणि सूचना यांचा विचार करून लेखापरीक्षक अधिकाऱ्यांनी सर्व नियम तपासून कार्यवाही करण्यात आली आहे. तपासणी आणि पडताळणी अंती या देयकांची योग्य फेरआकारणी करण्याच्या सूचना रुग्णालयांना देण्यात आल्या. मात्र या सर्व प्रकरणातील बिलांची रक्कम कमी होऊन १२.५४ कोटी रुपये इतकी झाली. मूळ देयक आकारणीचा विचार करता सुमारे १०.४८ टक्क्यांनी देयकांची रक्कम म्हणजे रुग्णांची एक कोटी ४६ लाख ८४ हजार रूपये रक्कम कमी झाली आहे. मुंबईतील कोरोना रुग्णांना तात्काळ वैद्यकीय सुविधा मिळाव्यात यासाठी राज्य शासनाने खासगी रुग्णालयातील ८० टक्के खाटा ताब्यात घेतल्यात. या ८० टक्के खाटांवर उपचार घेणाऱ्या रुग्णांकडून कोणत्या दराने शुल्क आकारणी करावी, याबाबत सरकारने दिलेल्या निर्देशांपेक्षा अधिक दराने खासगी रुग्णालये आकारणी करीत असल्याच्या तक्रारी होऊ लागल्या. यानुसार मुंबई पालिका आयुक्त इक्बाल सिंह चहल यांनी महापालिकेच्या मुख्य लेखापरीक्षक खात्यातील प्रत्येकी 2 अधिकाऱ्यांची नियुक्ती ही खासगी रुग्णालयांसाठी केली होती. येथे करु शकता तक्रार एखाद्या खासगी रुग्णालयाबाबत रुग्णांना किंवा रुग्णांच्या आप्तांना काही तक्रार किंवा सूचना करावयाची असल्यास त्यासाठीचा पर्याय पालिकेने उपलब्ध करून दिला आहे. यासाठी संबंधित खासगी रुग्णालयासाठी सनदी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्या अधिकाऱ्यांकडे ईमेलद्वारे किंवा पालिकेच्या १९१६ हेल्पलाइनवर तक्रार नोंदवून घेतली जाते.

Web Title: Mumbai BMC took action against 37 private hospitals over Rs. 1.46 crore