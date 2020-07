चर्चगेटमधील मेकर भवनला लागलेली आग आटोक्यात

मुंबई- चर्चगेट भागात असलेल्या मेकर भवनमध्ये पहाटे सव्वा चार वाजण्याच्या सुमारास लागलेली आग लागली होती. या आगीवर आता नियंत्रण मिळवण्यात अग्निशमन दलाला यश आलं आहे.

मेकर भवन मधील पहिल्या मजल्यावर असलेल्या युनायटेड इंडिया इन्शुरन्सच्या कार्यालयात शॉक सर्किटने आग लागली होती. घटनेची माहिती मिळताच अग्निशमन दलाच्या पाच गाड्या घटना स्थळी दाखल झाल्या आणि त्यांनी काही तासातच आगीवर नियंत्रण मिळवलं आहे.

Maharashtra: A fire has broken out at Maker Bhavan in Mumbai's Churchgate area. 5 fire tenders present at the spot. No injuries reported so far.

— ANI (@ANI) July 15, 2020