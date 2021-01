मुंबई महानगरपालिकेची ऐतिहासिक इमारत पर्यटकांसाठी खुली; गॉथिक शैलीचे स्थापत्त कौशल्य अनुभवता येणार

मुंबई : मुंबईच्या जडणघडणीत महत्त्वाची भूमिका असलेल्या तसेच मुंबईनगरीचे महानगरात रूपांतर होताना महापालिकेची इमारत मूक साक्षीदार ठरली आहे. महापालिकेची हीच ऐतिहासिक इमारत आता पर्यटकांसाठी खुली होणार आहे. गॉथिक शैलीतील या इमारतींची अंतर्गत रचना पर्यटकांना अनुभवता येणार आहे. या उपक्रमाची सुरुवात गुरुवारपासून (ता. 28) होणार आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या उपस्थितीत या उपक्रमाची सुरुवात होणार आहे. मुंबई, रायगड, ठाणे, पालघर परिसरातील बातम्या वाचा एका क्लिकवर आतापर्यंत महापालिकेच्या मुख्यालयाचे सौंदर्य पर्यटकांना केवळ बाहेरूनच पाहता येत होते; मात्र आता या इमारतीचे अंतर्गत सौंदर्यही पर्यटकांना पाहता येणार आहे. मुंबईच्या वैभवाचे प्रतीक असलेल्या या इमारतीच्या घुमटातील अंतर्गत भागात तसेच मुख्य सभागृहाच्या अंतर्गत भागात सोनेरी नक्षीकाम आहे. त्याचबरोबर येथील काचाही वैशिष्ट्यपूर्ण आहेत. मार्गदर्शकाच्या मदतीने येथे हेरिटेज वॉक होणार आहे. त्यात महापौर कार्यालय, आयुक्तांचे दालन, मुख्य सभागृह तसेच इतर दालने आणि अंतर्गत रचना पर्यटकांना पाहता येणार आहे. गुरुवारपासून या उपक्रमाची सुरुवात होणार असून या वेळी महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, मुंबईचे पालकमंत्री अस्लम शेख, उपनगरचे पालकमंत्री आदित्य ठाकरे, महापौर किशोरी पेडणेकर उपस्थित राहणार आहेत -------------------------------------------------------- ( संपादन - तुषार सोनवणे ) mumbai city news BMC headquarters will be open for tourists

