कोस्टल रोडवरील स्थगिती उठली, आता उत्तर मुंबई येणार दक्षिण मुंबईजवळ

बातमी मुंबईतील कोस्टल रोड संदर्भातील, बातमी शिवसेना आणि मुंबई महानगर पालिकेला दिलासा देणारी. मुंबईच्या कोस्टल रोड प्रकल्पावरची स्थगिती सुप्रीम कोर्टानं उठवलीय. हायकोर्टाच्या आदेशानंतर 19 जुलैपासून प्रकल्पाला स्थगिती होती. या प्रकल्पामुळे पर्यावरणाला हानी पोहचत असल्याचा आरोप चुकीचा असल्याचं सांगत राज्य सरकारनं सुप्रीम कोर्टात अपील केलं होतं.

सुप्रीम कोर्टानं कोस्टल रोडवरच्या कामाची स्थगिती उठवल्यामुळं राज्य सरकार आणि मुंबई महानगरपालिकेला मोठा दिलासा मिळालाय. कोस्टल रोड संदर्भातील काम गेल्या जुलैपासून रखडलं आहे. कोस्टल रोडचं काम सुरु करण्याचे निर्देश आता न्यायालायनं दिले आहेत.

Supreme Court stays the order of the Bombay High Court which quashed the Coastal Regulation Zone (CRZ) clearances granted for the southern part of the Rs 12,000 Crore coastal road project. pic.twitter.com/w41TooktDV