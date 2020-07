काँग्रेसचा नेता विचारतोय, मुंबई काँग्रेस शिवसेनेत विलीन झाली?

मुंबईः राजस्थानमधील कॉंग्रेसचे युवा नेते सचिन पायलट पक्षाने त्यांना सर्व पदांवरुन काढून टाकलं. त्यानंतर कॉंग्रेसमधील अंतर्गत राजकारणात चांगलाच गोंधळ झाला आहे. त्यामुळे आता पक्षाच्या विरोधात कारवाया करणाऱ्या नेत्यांविरोधात आक्रमक भूमिका घेण्याचा निर्णय काँग्रेस पक्षानं घेतला आहे. त्यामुळे आता माजी खासदार संजय निरुपम यांचीही पक्षातून हकालपट्टी होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. याबाबत जोरदार चर्चाही सध्या सुरु झाल्या आहेत. अशा चर्चा रंगू लागल्यानंतर संजय निरुपम यांनी सवाल उपस्थित केला आहे.

मी फक्त शिवसेनेवर टीका केली. त्याचा पक्षविरोधी कारवाईशी संबंध काय?, अशी विचारणा करत मुंबई काँग्रेस शिवसेनेत विलीन झाली आहे का? असा संतप्त सवाल निरुपम यांनी उपस्थित केला आहे. संजय निरुपम यांनी ट्विट करून त्यांच्यावर होणाऱ्या संभाव्य कारवाईवर परखड मत व्यक्त केलं आहे.

As per this report, Mumbai Congress leaders have demanded action against me.

Because,I wanted a probe into Shivsena leaders’ land scam,who happens to be CM of the state.

Is speaking against Shivsena an anti party activity?

Is Mumbai Congress merged into Shivsena? https://t.co/1ZQXl32CX9