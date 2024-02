मुंबई

Mumbai Politics: निधीवाटपाबाबत सरकारकडून पक्षपात; आमदार वर्षा गायकवाड यांचा आरोप

Bias from the government in allocation of funds; Allegation of MLA Varsha Gaikwad | तसेच, भाजपच्या आमदारांना मिळालेल्या निधीतून काहीच विकासकामे झाली नाहीत. त्यामुळे याची चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणीही गायकवाड यांनी केली आहे.