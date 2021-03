Coronavirus: मुंबईत पहिल्यांदाच घडला 'असा' प्रकार

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या वर्षी मार्च महिन्यात लॉकडाउन जाहीर केलं होतं. तब्बल पाच महिन्यांनंतर लॉकडाउनच्या नियमांमध्ये हळूहळू शिथिलता आली. नव्या वर्षाच्या सुरूवातीपासून लॉकडाउन हे अतिशय मोजक्या स्वरूपात दिसून आले. पण त्याचा परिणाम आता दिसून येत असून मुंबईसह महाराष्ट्रात कोरोनाची दुसरी लाट आल्याचा निष्कर्ष केंद्र सरकारने काढला आहे. तशातच २४ मार्चला मिळालेल्या आकडेवारीनुसार, कोरोनाचा प्रादुर्भाव होण्यास सुरूवात झाल्यापासून ते आतापर्यंत कधीही न झालेली गोष्ट मुंबईत घडली. मुंबईमध्ये गेल्या २४ तासांत आतापर्यंतची उचांकी रूग्णसंख्या नोंदवली गेली.

High Numbers, High Alert!

The number of new cases in the city has crossed the 5000 mark - highest since the start of the pandemic.

Time has come to ensure we all follow COVID-19 prevention norms rigorously and not drop our guards till we achieve #MissionZero #NaToCorona

— माझी Mumbai, आपली BMC (@mybmc) March 24, 2021