मुंबईकरांना दिलासा! दिवसभरात १५०० पेक्षाही कमी रूग्ण

मुंबई: शहरातील रुग्णसंख्येत किंचितशी वाढ झाली असून आज दिवसभरात एकूण 1 हजार 425 नवीन कोरोना (New Cases) रूग्णांची नोंद करण्यात आली. पण, मुंबईत (Mumbai) घटत जाणारी रूग्णसंख्या ही मुंबईकरांसाठी दिलासादायक बाब आहे. मुंबईत आज दिवसभरात नोंदवल्या गेलेल्या नवीन रुग्णांमुळे कोरोनाबाधित रुग्णांची एकूण संख्या 6 लाख 93 हजार 664 झाली. तर दिवसभरात 59 रुग्णांचा मृत्यू झाल्याने मृतांचा आकडा 14 हजार 468 वर पोहोचला. (Mumbai Coronavirus Updates New Cases come down under 1500 total 59 succumbs to death)

मुंबईत आज दिवसभरात 1 हजार 460 रुग्णांनी कोरोनावर मात केल्याने आतापर्यंत 6 लाख 47 हजार 623 रुग्णांनी कोरोनाला हरवले. त्यामुळे मुंबईत सध्या 29 हजार 525 सक्रिय रुग्ण विविध रुग्णालयात उपचार घेत आहेत. आज दिवसभरात 59 रूग्णांचा मृत्यू झाला. २४ तासांत एकूण 29 हजार 361 चाचण्या झाल्या. दिलासा देणार बाब म्हणजे रूग्ण दुपटीचा दर 297 दिवसांवर पोहचला आहे. रूग्ण बरे होण्याचा दर (Recovery Rate) 93 टक्के आहे. एकूण कोविड वाढीचा दर 0.23 टक्क्यांवर स्थिरावला आहे.

(संपादन- विराज भागवत)