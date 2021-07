Coronavirus: मुंबईचा रूग्णदुपटीचा कालावधी तब्बल 716 दिवसांवर

By

सक्रिय रूग्णांचा आकडा ८,५००च्या खाली

मुंबई: शहरात दिवसभरात 692 नवीन रुग्ण सापडल्याने मुंबईतील कोरोनाग्रस्तांची एकूण संख्या 7,22,218 इतकी झाली. गेल्या २४ तासांत 680 रुग्णांनी कोरोनावर मात केली असून आतापर्यंत 6,96,105 रुग्ण कोरोनामुक्त झाले आहेत. आतापर्यंत 71,42,800 कोरोना चाचण्या करण्यात आल्या. कोरोना रुग्णवाढीचा सरासरी दर 0.9% इतका आहे. तर रुग्णदुपटीचा कालावधी 716 दिवसांवर गेला आहे. रुग्ण बरे होण्याचे प्रमाण 96% आहे. रुग्णसंख्या नियंत्रणात आल्याने सक्रिय रुग्णांचा आकडा कमी होऊन 8,351 हजारांवर आला आहे. (Mumbai Covid Patients Doubling Rate above 700 days Active Cases came down 8500)

मुंबईत दिवसभरात 25 रुग्णांच्या मृत्यूची नोंद झाली. मुंबईतील मृतांचा आकडा 15 हजार 451 इतका झाला आहे. मृत्यू झालेल्यापैकी 17 रुग्णांना दीर्घकालीन आजार होते. मृत्यू झालेल्यांमध्ये 17 पुरुष तर 8 महिला रुग्णांचा समावेश होता. मृत्यू झालेल्या रुग्णांपैकी 2 रुग्णाचे वय 40च्या खाली होते. 10 रुग्णांचे वय 40 ते 60 वयोगटातील होते तर 13 रुग्णांचे वर 60 वर्षाच्यावर होते. मुंबईत 11 इमारती आणि झोपडपट्टया कंटेन्मेंट झोन म्हणून जाहीर करण्यात आल्या आहेत. सक्रिय सीलबंद इमारतींची संख्या 80 इतकी आहे. बाधित रूग्णांच्या संपर्कात येणा-या व्यक्तींची संख्या दिवसेंदिवस वाढत असून गेल्या 24 तासात बाधित रुग्णांच्या संपर्कात 5,502 अति जोखमीचे व्यक्ती आले आहेत. आज कोविड काळजी केंद्र 1 मध्ये अति जोखमीचे संपर्क उपचारासाठी दाखल 831 करण्यात आले.

दादरमध्ये 4, धारावीत 5 तर माहीममध्ये 14 नवीन रुग्ण

धारावीमध्ये 5 रुग्ण आढळले. धारावीतील एकूण रुग्णसंख्या 6895 झाली. माहीममध्ये 14 नवे रुग्ण सापडले असून माहीम मधील एकूण रुग्ण 9995 झाले. दादर मध्ये 4 नवे रुग्ण सापडले असून एकूण रुग्णांचा आकडा 9671 वर पोहोचला. जी उत्तरमध्ये आज 23 नव्या रुग्णांची भर पडली असून एकूण रुग्णांचा आकडा 26,561 झाला.