Good news: मुंबई शहरातील डबलिंग रेटनं पहिल्यांदा पार केली सत्तरी

मुंबईः बुधवारी मुंबई शहरात १,११८ नवीन रुग्ण आढळले आहेत. मुंबईत बुधवारी दिवसभरात ६० जणांचा मृत्यू झाला आहे. मुंबईत काही प्रमाणात कोरोनावर नियंत्रण मिळवण्यात पालिकेला यश आल्याचं पाहायला मिळतंय. अशातच मुंबईकरांसाठी एक दिलासादायक बातमी आहे. मुंबईत कोरोना रुग्णवाढीचा सरासरी दर आता १ टक्क्यापेक्षाही खाली आला आहे. रुग्ण दुप्पट होण्याचा कालावधी ७२ दिवसांवर गेल्याची माहिती समोर आली आहे. मुंबईत रुग्णवाढीचा सरासरी दर आता ०.९७ टक्के इतका नोंदवला गेला आहे. त्यामुळे १ टक्क्याच्याही खाली हा दर आल्यानं मुंबईकरांसाठी ही मोठी दिलासादायक बाब ठरलीय. मुंबईतील २४ प्रशासकीय विभागांचा अभ्यास केला असता, एकूण १८ म्हणजे दोन तृतीयांश विभागांमध्ये १ टक्के किंवा त्यापेक्षा कमी रुग्णवाढ दर आहे. मुंबईत रुग्णवाढ दुप्पट होण्याचा सरासरी कालावधी देखील प्रथमच ७० च्यापार गेला आहे. हा सरासरी कालावधी आता ७२ दिवसांचा झाला आहे. मंगळवारी पालिकेनं ११ हजार ६४३ कोविड -१९च्या चाचण्या घेतल्या असून, आतापर्यंत मुंबईत पाच लाखांच्या एकूण चाचण्या घेण्यात आल्या. आतापर्यंत शहर उपनगरात कोविडच्या ५ लाख ५ हजार ९८२ चाचण्या झाल्यात. २८ जुलैला फक्त एका दिवसात ११ हजार ६४३ चाचण्या करण्यात आल्या. त्या दिवशी मुंबईतील एका दिवसातील चाचण्यांचा आतापर्यंतचा उच्चांक देखील असल्याचं समजतंय. तर २७ जुलैला २४ तासांमध्ये देखील ८ हजार ७७६ चाचण्या करण्यात आल्या. बुधवारपर्यंत मुंबईत २०,२५१ अॅक्टिव्ह रुग्ण आहेत. कोरोना बाधितांची संख्या १ लाख ११ हजार ९९१ इतकी झाली असून बळींचा आकडा ६ हजार २४७ आहे. आतापर्यंत ८५ हजार ३२७ रुग्ण कोविडमुक्त झालेत. पालिकेच्या म्हणण्यानुसार, कोरोना व्हायरसचा प्रसार होण्यापासून आणि त्यावरील संक्रमणावर कडक नियंत्रण ठेवण्यासाठी अधिकाधिक चाचण्या घेण्यात आल्या आहेत. राज्य प्रशासनाने भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषद तसेच राज्य आणि केंद्र सरकारच्या निर्देशांचे पालन करण्यासाठी चाचण्या करण्यात आल्यात. हेही वाचाः अखेर डबल डेकर बस धावली रस्त्यावर, 'या' मार्गावर असेल सेवा मुंबईत रोजच्या चाचण्यांची संख्या, त्याची सरासरी वाढली असली तरी नवे रुग्ण सापडण्याची सरासरी देखील पूर्वीच्या तुलनेत कमी झाली आहे. तसंच प्रभावी उपचारांमुळे रुग्ण बरे होण्याचे प्रमाणही वाढलंय. या दोन्ही गोष्टींमुळे उपचार सुरु असलेल्या सक्रिय रुग्णांची संख्या देखील आता कमी होऊ लागली असल्याचं पालिकेनं स्पष्ट केलंय. ३ फेब्रुवारीला मुंबईत पहिली कोरोना चाचणी करण्यात आली. सुरुवातीला ३ फेब्रुवारी ते ६ मे २०२० या कालावधीमध्ये मुंबईत १ लाख चाचण्यांचा टप्पा गाठला गेला. नंतर १ जून २०२० ला २ लाख चाचण्यांचा टप्पा पार केला. म्हणजेच १ लाख ते २ लाख हा टप्पा गाठण्यासाठी २५ दिवस लागले. त्यानंतर २४ जूनला ३ लाख चाचण्यांचा टप्पा गाठला. म्हणजे २ लाख ते ३ लाख हा टप्पा २३ दिवसांत पूर्ण केला. अधिक वाचाः एकच नंबर! दहावीच्या निकालात मुंबई पालिका शाळांचं दमदार कमबॅक त्यानंतर १४ जुलैला ४ लाख चाचण्यांचा टप्पा पूर्ण झाला. ३ लाख ते ४ लाख चाचण्या हा टप्पा २० दिवसांत पार पडला. २९ जुलैला ५ लाख चाचण्यांचा टप्पा पूर्ण करण्यात आला असून ४ लाख ते ५ लाख चाचण्यांचा टप्पा अवघ्या १५ दिवसांमध्ये गाठला गेला. मुंबईतील २४ वॉर्डपैकी १८ वॉर्डमध्ये १ टक्के किंवा त्यापेक्षा कमी रुग्णवाढ दर आहे. मुंबईत रुग्णवाढ दुप्पट होण्याचा सरासरी कालावधी ७२ दिवस झाला आहे. १४ वॉर्डमध्ये रुग्णवाढ दुप्पट होण्याचा सरासरी कालावधी हा ७२ दिवस किंवा त्यापेक्षा अधिक आहे. त्यातही चार विभागात ९० दिवसांपेक्षा अधिक तर दोन विभाग १०० दिवसांपेक्षा अधिक रुग्ण दुपटीचा कालावधी आहे. Mumbai doubling rate 72 days patient growth rate less than 1 per cent

