मुंबईत लसीचे दोन डोस घेतल्यानंतरही आठ जणांना कोरोनाची लागण

कोरोना प्रतिबंधक लसींचे दोन डोस घेतल्यानंतरही मुंबईतील वेगवेगळया रुग्णालयातील आठ आरोग्य कर्मचाऱ्यांना कोरोनाची बाधा झाली आहे. या सर्व आरोग्य सेवकांमध्ये कोरोनाची सौम्य लक्षणे आढळली आहेत. काही जणांवर रुग्णालयात उपचार सुरु आहेत. लसीकरणानंतरही पुन्हा कोरोनाची लागण होणं, हे पूर्णपणे अनपेक्षित नाहीय. लसीकरणानंतरही कोरोनाचा फैलाव रोखण्यासाठीचे सार्वजनिक जीवनात वावरताना नियम पाळणे आवश्यक आहे. कोरोनापासून पूर्णपणे संरक्षण मिळवण्यासाठी लसीचे दोन डोस घ्यावे लागतात. पहिला डोस घेतल्यानंतर काही दिवसांच्या अंतराने दुसरा डोस घ्यावा लागतो. तीन आरोग्य सेवकांना लसीचा दुसरा डोस घेतल्यानंतरही कोरोनाची लागण झाली. अंधेरी पूर्वेला सेव्हन हिल्स हॉस्पिटलमध्ये त्यांच्यावर उपचार सुरु आहेत. एकाने २० जानेवारीला लसीचा पहिला डोस घेतला होता. त्यानंतर २४ फेब्रुवारीला लसीचा दुसरा डोस घेतला. दुसरा डोस घेतल्यानंतर दहा दिवसांनी त्या आरोग्य सेवकामध्ये कोरोनाची लक्षण आढळली, म्हणून चाचणी केली तर त्याचा कोरोना रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आला. (Mumbai Eight health workers test covid positive after second vaccine dose)

"मागच्या वर्षभरापासून आयसीयूमध्ये काम करतोय. पण पहिल्यांदा मला कोरोनाची लागण झाली" असे त्याने सांगितले. लसीकरणानंतरही मास्क घातले पाहिजे, सोशल डिस्टन्सिंगचे पालन केले पाहिजे. परेलच्या केईएम रुग्णालयातही लसीचे दोन घेतल्यानंतर एका आरोग्य सेवकाला कोरोनाची लागण झाली. दुसरा डोस घेतल्यानंतर आठवड्याभराने या आरोग्य सेवकाला कोरोनाची लागण झाली, डॉ. गजानन वेल्हाळ यांनी ही माहिती दिली.

"कोरोना व्हायरस हवेतून पसरणारा आजार असून लस संसर्ग रोखू शकत नाही. लस संसर्गाचे रुपांतर आजारामध्ये होण्यापासून रोखते. त्यामुळे रुग्णाची अवस्था गंभीर होत नाही" असे डॉ. गजानन वेल्हाळ यांनी सांगितले. सेव्हन हिल्समध्ये दाखल असलेल्या तिघांची अवस्था अजिबात गंभीर नाही. त्यांच्यात फक्त सौम्य लक्षणे आहेत. "दुसऱ्या डोसनंतर तिघांना तर पहिल्या डोसनंतर बाराच्या आसपास लोकांना कोरोनाची बाधा झाली होती. त्यांच्यामध्येही सौम्य लक्षणे होती" असे डॉ. महारुद्र कुंभार यांनी सांगितले. "कुठलीही लस १०० टक्के प्रभावी नाही. त्यामुळे लसीकरणानंतरही संसर्गाची बाधा होऊ शकते. हे जगामध्ये दिसून आले आहे" असे त्यांनी सांगितले. (Mumbai Eight health workers test covid positive after second vaccine dose)



वांद्रे-चेंबूरमध्ये जास्त रुग्ण संख्या

मुंबईत सप्टेंबर-ऑक्टोबर महिन्यात कोरोना रुग्णवाढीचा वेग जास्त होता. सप्टेंबर-ऑक्टोबरमध्ये चेंबूर आणि वांद्रे भागात जितके कोरोना रुग्ण आढळत होते, त्यापेक्षा जास्त संख्येने आता या भागांमध्ये कोरोना रुग्णांची नोंद होत आहे. महापालिकेच्या आकडेवारीवरुनच ही बाब समोर आलीय. चेंबूर-वांद्रे भागात सप्टेंबर-ऑक्टोबर पेक्षा जास्त रुग्णवाढ होत असली, तरी मृत्यूचे प्रमाण मात्र कमी असल्याचे या भागातील डॉक्टरांनी सांगितले. कोरोनाची सौम्य लक्षणे असलेले आमच्याकडे ६० रुग्ण आहेत. त्यापैकी नऊ रुग्णांची प्रकृती चिंताजनक असून ते व्हेंटिलेटरवर आहेत असे डॉ. प्रिन्स सुराना यांनी सांगितले. चेंबूरमध्ये त्यांचे रुग्णालय आहे. फेब्रुवारीच्या सुरुवातीला २० रुग्ण दाखल होते. पण आता रुग्ण संख्या पुन्हा वाढली आहे.