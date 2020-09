मुंबईत NCB चं कार्यालय असलेल्या इमारतीला आग

मुंबईः फोर्ट परिसरातील एक्सचेंज इमारतीला आग लागल्याची माहिती मिळतेय. अभिनेता सुशांत सिंग राजपूत आत्महत्या प्रकरणी तपास करत असलेल्या केंद्रीय अंमली पदार्थ विरोधी पथकाचे (एसीबी)कार्यालय देखील याच इमारतीत आहे.

आगीची माहिती मिळताच घटनास्थळी अग्निशमन दलाच्या गाड्या आणि रुग्णवाहिका तातडीनं दाखल झाल्या आहे. सध्या आग विझवण्याचे शर्थीचे प्रयत्न सुरु आहेत. दरम्यान आगीचं कारण अद्याप अस्पष्ट आहे. तसंच अजूनही कोणतीही जीवितहानीचे वृत्त नाही आहे.

Mumbai: Fire breaks out in Exchange Building at Ballard Estate; fire tenders present at the spot pic.twitter.com/odzNk0Bfpd