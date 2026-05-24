Mumbai Goa National Highway : मुंबई-गोवा महामार्गात पुलांच्या कामात अडथळे, पावसाळ्यात वाहतूक कोंडीची मोठी समस्या; प्राधिकरणाचा दावा ठरणार फोल

दृष्टिक्षेपातचौपदरीकरण रखडलेलेचपावसाळ्यापूर्वी कोंडीतून सुटकेची अपेक्षाजूनअखेर सर्व प्रमुख पूल वाहतुकीसाठी सज्ज.Mumbai Goa traffic jam bridge construction delay : मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गाच्या चौपदरीकरणातील रखडलेल्या जिल्ह्यातील सात उड्डाणपुलांची आणि मोठ्या पुलांची कामे आता अंतिम टप्प्यात आली आहेत. चिपळूण शहरातील नवीन संरचनेच्या उड्डाणपुलाचे काम ९८.७ टक्के पूर्ण झाले आहे. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने पावसाळ्यापूर्वी किंवा पावसाळ्याच्या सुरुवातीलाच ही कामे पूर्ण करण्याचे नियोजन केल्याची माहिती दिली..महामार्ग प्राधिकरण प्रयत्न करणार असले तरी त्यांची ही डेडलाईन हुकणार हे नक्की. कारण, अजूनही पुलांची कामे पूर्ण झालेली नाहीत. महामार्गावरील वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी आणि अपघातांचे प्रमाण कमी करण्यासाठी उड्डाणपूल मैलाचा दगड ठरणार आहेत. यामध्ये रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्गच्या सीमेवरील 'बावनदी' पुलाचे काम १०० टक्के पूर्ण झाले असून, या पुलावरून सद्यःस्थितीत कोणतीही अडचण न येता वाहतूक अगदी सुरळीतपणे सुरू आहे. संगमेश्वर येथील पुलाचे काम सध्या ९८ टक्के पूर्ण झाले आहे. 'मे' अखेरपर्यंत ते पूर्ण केले जाणार आहे..पाली उड्डाणपुलाचे काम ९५ टक्के पूर्ण झाले. निवळी उड्डाणपुलाचे अत्यंत कळीच्या टप्प्यावरील काम ९० टक्के पूर्ण झाले असून, उर्वरित १० टक्के काम जून २०२६ अखेरपर्यंत पूर्ण केले जाईल. लांजा उड्डाणपुलाचे काम सद्यःस्थितीत ८५ टक्के पूर्ण झाले आहे. उर्वरित १५ टक्के काम येत्या जूनअखेर पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे..राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने जरी दावा केला असला तरी निवळी, लांजा, चिपळूण, संगमेश्वर पुलांचे काम मोठ्या प्रमाणात अपूर्ण आहे. ते दिलेल्या डेडलाईनपर्यंत होईल, याची शक्यता कमी आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा पुलांची डेडलाईन हुकणार हे निश्चित असल्याचे बोलले जाते. या संदर्भात सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधीक्षक अभियंत्याशी संपर्क साधून वस्तुस्थिती जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला; परंतु त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही..जिल्ह्यातील पुलांची सद्यःस्थिती आणि डेडलाईनउड्डाणपूल/पूल कामाची टक्केवारी पूर्णत्वाचा कालावधीबावनदी पूल १०० टक्के वाहतुकीसाठी खुलाचिपळूण उड्डाणपूल ९८.७ टक्के जून २०२६संगमेश्वर पूल ९८ टक्के मे २०२६ अखेरपाली उड्डाणपूल ९५ टक्के जून २०२६निवळी उड्डाणपूल ९० टक्के जून २०२६लांजा उड्डाणपूल ८५ टक्के जून २०२६.