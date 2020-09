Mumbai Rain:आवश्यकता असल्यास घराबाहेर पडा, मुंबई पालिकेकडून नागरिकांना आवाहन

मुंबईः मुंबईसह उपनगरांमध्ये पावसानं धुमाकूळ घातला आहे. रात्रभर मुंबई- ठाणे, नवी मुंबईत पावसाचा जोर पाहायला मिळतोय. मुसळधार पावसाच्या पार्श्वभूमीवर मुंबई महापालिकेनं नागरिकांना सतर्क राहण्याचं आवाहन केलं आहे.

भारतीय हवामान खात्यानं आज मुसळधार पावसाचा इशारा दिला आहे. या पार्श्वभूमीवर मुंबई महापालिका क्षेत्रातील अत्यावश्यक सेवा वगळता इतर सर्व कार्यालये, आस्थापना इत्यादी बंद ठेवण्याचे आवाहन बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने केले आहे.

A Thread Of Key BMC and Ward Control Room Numbers To Be Contacted During An Emergency:

Emergency Helpline No. - 1916

Fire Department - 101#MyBMCHelplines#MumbaiRains