Lalbaug Accident: नुकतीच इन्कम टॅक्समध्ये नोकरी लागलेली, लग्न ठरलेलं; वडिलांच्या मृत्यूनंतर कुटुंबाचा आधार असलेली 'नुपूरा' गेली

Drunk Passenger's Disruption Causes Bus to Lose Control, Resulting in Fatalities and Injuries: या अपघातात 9 जण जखमी झाले. त्यापैकी 8 जणांवर उपचार करून त्यांना रुग्णालयातून डिस्चार्ज देण्यात आला, परंतु नुपूरा मनियार या तरुणीने आपला जीव गमावला.

Scene of the tragic bus accident in Lalbaug where 28-year-old Nupura Maniyar lost her life. The community is devastated by the incident. esakal