Mumbai Local : मुंबईत पहिली लोकल दीड तास अडकली... मध्य रेल्वे सेवेत पुन्हा मोठा खोळंबा, अचानक पॉवर सप्लाय बंद!

मध्य रेल्वेच्या कसारा-कल्याण विभागात पहाटेच्या वेळी अचानक पॉवर सप्लाय बंद पडल्याने लोकल सेवा विस्कळीत झाली. यामुळे हजारो प्रवाशांना मोठी गैरसोय सहन करावी लागली. वारंवार होणाऱ्या बिघाडांमुळे प्रवाशांचा रेल्वे प्रशासनावरील रोष वाढला आहे..पॉवर सप्लाय बंद पडल्याने वाहतूक ठप्पआसनगाव ते खडवली दरम्यान अप लाइनवर पॉवर सप्लाय अचानक बंद पडल्याने सकाळी लवकर प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना प्रचंड त्रास झाला. या घटनेमुळे कसारा-कल्याण मार्गावरील संपूर्ण वाहतूक एक ते दीड तासासाठी विस्कळीत राहिली. रेल्वे प्रशासनाने तातडीने दुरुस्तीचे प्रयत्न केले तरी प्रवासी मात्र स्टेशनवर अडकून पडले..पहिली लोकल दीड तास अडकलीरेल्वे प्रवासी संघटनेच्या माहितीनुसार, सकाळी ४:३० ची पहिली लोकल ४:४५ ते ५:२५ या कालावधीत मार्गात अडकली. या काळात इतर लोकल्सही प्रभावित झाल्या. पहाटेच्या वेळी स्टेशनांवर मोठी गर्दी उसळली होती. कामानिमित्त किंवा इतर कारणांनी लवकर निघालेल्या प्रवाशांना बसण्यासाठी जागा मिळणे कठीण झाले. अनेक प्रवासी प्लॅटफॉर्मवर उभे राहून गाडी येण्याची वाट पाहत होते..प्रवाशांचे हाल आणि प्रशासनावर संतापवारंवार होणारे बिघाड आणि त्यामुळे निर्माण होणारी विस्कळीतता यामुळे मध्य रेल्वे प्रशासनावर प्रवाशांचा राग वाढत चालला आहे. अनेक प्रवाशांनी यावेळी नाराजी व्यक्त केली. "पहाटेच्या वेळी असे बिघाड होणे हे प्रवाशांसाठी अतिशय त्रासदायक आहे. रोजच्या रोज अशा घटना घडत असतील तर प्रवासी कसे प्रवास करतील?" अशा प्रतिक्रिया प्रवाशांकडून व्यक्त होत आहेत..प्रवाशांना मात्र पुन्हा एकदा पहाटेच्या प्रवासात अनुभवलेल्या हालांचा सामना करावा लागला. मध्य रेल्वेच्या या वारंवार होणाऱ्या अडचणींमुळे नियमित प्रवाशांमध्ये असंतोष वाढत आहे.