अंबरनाथ बदलापूर दरम्यान ट्रॅक रेलिंग ट्रेनचा अपघात एक ठार, रेल्वे वाहतूक विस्कळीत

मुंबई : मध्य रेल्वेची वाहतूक विस्कळीत झाली आहे. मध्य रेल्वेच्या अंबरनाथ आणि बदलापूर रेल्वेस्थानकांच्या दरम्यान रात्री खडी टाकणारी मशीन रुळांवरून घसरल्याने मोठा अपघात झालाय. दुर्दैवी बाब म्हणजे या घटनेत एकाचा नाहक मृत्यू झाल्याची माहिती समोर येतेय. तर तीन जण जखमी झाल्याचं समजतंय. का अपघातामुळे बदलापूर आणि अंबरनाथ दरम्यानची वाहतूक बंद पडली आहे. खडी टाकणाऱ्या मशीनचा अपघात झाल्याने ही दुर्घटना घडली आहे.

TRT Track machine failed between Ambernath- Badlapur during maintenance block from 2.05 to 5.10am today. Restoration work is going on. The Down traffic between from Ambernath to Badlapur has been suspended.

Trains are running b/w CSMT- Ambernath and Karjat-Badlapur section.