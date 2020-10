मस्जिद बंदरमध्ये अग्नितांडव, १० जणांची सुखरुप सुटका

मुंबईः मुंबईतल्या मस्जिद बंदर परिसरात रविवारी संध्याकाळी भीषण आग लागल्याची घटना घडली. सुदैवानं या आगीत कोणतीही जीवितहानी झाली नाही आहे. इमारतीच्या पहिल्या मजल्यावर ही आग लागली होती. पाच तास आग धुमसल्यानंतर अग्निशामक दलाला आगीवर नियंत्रण मिळवण्यात यश आलं.

रविवारी संध्याकाळच्या सुमारास अब्दुल रहमान रस्त्यावर असलेल्या कटलरी मार्केटमध्ये ही आग लागली. इस्माइल असं या इमारतीचं नाव आहे. आगीची माहिती मिळताच अग्निशमन दलाच्या १५ गाड्या घटनास्थळी दाखल झाल्या. यात अग्निशमन दलाच्या ५ गाड्या आणि ४ जम्बो टॅंकरचा समावेश होता. जवळपास संध्याकाळी ६ च्या सुमारास लागलेली आग रात्री ११ वाजेपर्यंत धुमसत होती. अग्निशमन दलानं या आगीवर नियंत्रण मिळवलं होतं. मात्र त्यानंतर रात्री उशिरा पुन्हा एकदा तिथेच आग लागली.

#UPDATE Mumbai: Fire that broke out on the 1st floor of Ismail Building near Jumma Masjid in Masjid Bunder's cutlery market area earlier today has been declared as level-3 fire.

9 fire tenders & 7 jumbo tankers present at the spot. No injuries reported so far. https://t.co/Z8hWmBpuz6