काय आहे आजची मुंबईतील कोरोना स्थिती?

मुंबई: मुंबईत आज कोरोनाचा कहर झाला असून एकूण 5394 नवीन कोरोना रुग्ण सापडले आहेत, तर आज 15 मृत्यूंची नोंद झाली आहे. सक्रिय रुग्ण ही वाढले मुंबईतील सक्रिय रुग्णांनी 51,411 हजारांचा टप्पा गाठला आहे. सक्रिय रुग्ण वाढत असल्याने चिंता ही वाढली आहे. मुंबईत आज तब्बल 5394 नवीन रुग्ण आढळल्याने कोरोनाग्रस्तांचा आकडा 4,14,714 वर पोहोचला आहे. तर दिवसभरात 15 रुग्णांचा मृत्यू झाल्याने मृतांचा आकडा 11 हजार 686 वर पोहोचला आहे. दरम्यान 3130 रुग्णांनी कोरोनावर मात केली असून आतापर्यंत 3,50,660 रुग्ण कोरोना मुक्त झाले आहेत. मुंबईत सध्या 51,411 सक्रिय रुग्ण विविध रुग्णालयात उपचार घेत आहेत. रुग्ण बरे होण्याचे प्रमाण 85 टक्के आहे.

कोरोना रुग्ण वाढीचा सरासरी दर 1.37 टक्के आहे. तर रुग्ण दुपटीचा कालावधी कमी होऊन 49 दिवसांवर आला आहे. आतापर्यंत 40,83,173 कोरोना चाचण्या करण्यात आल्या. मुंबईत आज मृत झालेल्या 14 रुग्णांना दीर्घकालीन आजार होते. मृत्यू झालेल्यांमध्ये 08 पुरुष तर 07 महिला रुग्णांचा समावेश होता. मृत्यू झालेल्या रुग्णांपैकी 3 रुग्ण 40 ते 60 वयोगटातील होते तर 12 रुग्णांचे वर 60 वर्षाच्या वर होते. मुंबईत 72 इमारती आणि झोपडपट्टया कंटेन्मेंट झोन म्हणून जाहीर करण्यात आले असून सक्रिय सीलबंद इमारतींची संख्या 616 इतकी आहे. बाधित रूग्णांच्या संपर्कात येणा-या व्यक्तींची संख्या दिवसेंदिवस वाढत असून गेल्या 24 तासात बाधित रुग्णांच्या संपर्कात 28,621 अति जोखमीचे व्यक्ती आले आहेत. आज कोविड काळजी केंद्र 1 मध्ये 988 अति जोखमीचे संपर्क उपचारासाठी दाखल करण्यात आले. धारावीत 43 नवे रुग्ण

धारावीत आज 43 नवीन रुग्ण सापडले असून एकूण रुग्णांची संख्या 4914 वर पोहोचली आहे. तर 563 सक्रिय रुग्ण आहेत. दादर मध्ये आज 60 नव्या रुग्णांची भर पडली असून एकूण रुग्णांची संख्या 6080 वर झाली आहे तर 828 सक्रिय रुग्ण आहेत. माहीम मध्ये सर्वाधिक 95 रुग्ण सापडले असून एकूण रुग्ण 6186 इतके झाले आहेत. तर 978 सक्रिय रुग्ण आहेत. जी उत्तर मध्ये आज 198 नव्या रुग्णांची भर पडली असून एकूण रुग्णसंख्या 17180 झाली आहे. मुंबई

