VIDEO: मुसळधार पावसाचा फटका, पालिकेच्या नायर रुग्णालयाच्या OPDत पाणीच पाणी

मुंबईः मुंबईसह उपनगरांमध्ये पावसानं धुमाकूळ घातला आहे. रात्रभर मुंबई- ठाणे, नवी मुंबईत पावसाचा जोर पाहायला मिळतोय. गेल्या आठवड्यात शनिवारी संध्याकाळी सुरु झालेल्या पावसानं मंगळवारी रात्री पुन्हा एकदा जोर धरला. आज सकाळपासूनच पुन्हा एकदा पावसानं जोर धरला आहे. मुंबईत आजही मुसळधार पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. हवामान विभागाकडून मुंबई शहर आणि उपनगर तसेच ठाणे आणि रायगड या जिल्ह्यांसाठी यलो अलर्ट देण्यात आला आहे. या पावसाचा फटका वाहतुकीवरही झाला आहे. अनेक ठिकाणी पाणी साचलं आहे. त्यातच मुंबईतल्या पावसामुळे नायर रुग्णालयाच्या प्रवेशद्वाराजवळ गुडघाभर पाणी साचले आहे.

रुग्णालयाच्या बाहेरच पाणी साचल्यानं नागरिकांना रुग्णालयात येणं आणि बाहेर जाणं अवघड झालं आहे. मंगळवारी संध्याकाळपासून मुंबईत पावसाने जोर धरल्यानं अनेक ठिकाणी पावसाचे पाणी साचलं आहे. याचा फटका नायर रुग्णालयाला ही बसला आहे. नायर रुग्णालयाच्या ओपीडीमध्ये पाणीच पाणी साचले आहे. त्यामुळे उपचारासाठी येणाऱ्या लोकांचे काहीसे हाल झाले.

मुंबईत मंगळवार पासून मुसळधार पावसाला सुरुवात झाली. बुधवारी सकाळी पावसाचा जोर थोडा कमी झाला. पावसामुळे मुंबईत बऱ्याच ठिकाणी पाणी तुंबले. माटुंगा आणि हिंदमाता परिसर पाण्याखाली गेला. काही ठिकाणी वाहतूकही ठप्प झाली. पावसाचा मुंबईतील रुग्णालयांना ही फटका बसला. रस्त्यावर पाणी साचल्याने यात काही वाहनांचे नुकसान झाले.

Maharashtra: Mumbai's Nair Hospital flooded following heavy rainfall in the city. It is a COVID-19 dedicated hospital.

As per Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC), Mumbai city received 173 mm rainfall in the last 24 hours. pic.twitter.com/Y2YdYXls9n