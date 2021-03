BMC ने तीन तारखांमधून दाखवला फरक व मुंबईकरांना केलं भावनिक आवाहन

मुंबईत कोरोना व्हायरसची लागण झालेल्या रुग्णांची संख्या सातत्याने वाढत आहे. मागच्या काही दिवसांपासून कोरोनाची लागण झालेल्या रुग्णांची संख्या हजारच्या पुढे आहे. एकूणच या परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर मुंबई महापालिकेने नागरिकांना भावनिक आवाहन केले आहे. मुंबई महापालिकेने तीन वेगवेगळया महिन्यातील एकाच तारखेला मुंबईतील कोरोना स्थितीमध्ये किती फरक आहे, ते टि्वटच्या माध्यमातून दाखवले आहे.

११ जानेवारी, ११ फेब्रुवारी आणि ११ मार्चला मुंबईत कोरोना रुग्णांची स्थिती कशी आहे? त्यात किती फरक आहे? ते टि्वटच्या माध्यमातून सांगितले आहे. वर्षाची सुरुवात चांगल्या आरोग्यदायी स्थितीने झाली होती. ११ जानेवारीला मुंबईत कोरोना रुग्णांची संख्या २३९ होती. ११ मार्चला कोरोना रुग्णांची संख्या १,५०८ होती.

"मुंबईतील कोरोनाच्या वाढत्या रुग्ण संख्येच्या आलेखाची दखल घ्या व व्हायरसचा फैलाव रोखण्यासाठी मदत करा, अशी विनंती महापालिकेने नागरिकांना केली आहे. आलेख कुठल्या बाजूला जाणार, ते आपल्या हातात आहे. मुंबईत व्हायरसला स्थिरावण्याची संधी देऊ नका. तुमच्याशिवाय आम्ही हे करु शकत नाही, मुंबई" असे महापालिकेने आपल्या टि्वटमध्ये म्हटले आहे.

2021 Started On A Healthier Note

11 Jan: 239 COVID cases

But Then

11 Feb: 624 COVID cases

And In No Time

11 Mar: 1508 COVID cases

It is in our hands to decide which way the graph goes.

Let’s not allow the virus get the better of Mumbai.

We can’t do this without you, Mumbai! pic.twitter.com/B0zn6IEXFo

— माझी Mumbai, आपली BMC (@mybmc) March 13, 2021